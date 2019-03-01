«С Президентом я согласен»: как белорусы отреагировали на «Большой разговор»

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» – событие по своему формату уникальное. За его ходом внимательно следят и журналисты, и экспертное сообщество, и рядовые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь традиционно во время подобных встреч Александр Лукашенко говорит о том, что волнует каждого. Корреспондент Александр Добриян собрал частные мнения.

В этой аудитории «Большой разговор» ждали с неподдельным интересом. К пониманию Президентом концепции информационной безопасности государства в мире цифровых технологий у будущих журналистов профессиональный интерес.

Светлана Абрамчук, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В последнее время очень часто возникают фейковые новости, и часто людям трудно понять, где правда, где ложь. И нам как журналистам важно проверять информацию.

Одна из самых горячо обсуждаемых тем «Большого разговора» – позиция, нередко озвучиваемая в российских СМИ: что наша экономика существует на дотации из российского бюджета. Позиция по этому вопросу у Президента четкая: дороже российских кредитов у Беларуси нет, но и в этих условиях мы привыкли четко платить по счетам. Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем» В том, что на хлеб с маслом они зарабатывают своими руками, уверены и на крупнейшем молочном производстве Гомеля.

Сергей Шелушков, инженер-механик предприятия:

Белорусы всегда работали, зарабатывали своим трудом. Не надо что-то выдумывать и объяснять, в Беларуси, в любом месте, где ни поедешь, везде поля обрабатываются, везде животноводство развивается, сельское хозяйство, заводы. Поэтому каждый, кто это видит, сам для себя может понять, что белорусы не являются нахлебниками ни для кого.

Не считает себя чьим-то нахлебником и Андрей Пушило. День за днем у станка, вот уже 20 лет. Достраивает в агрогородке дом, воспитывает четырех дочерей. Для многодетного отца возможность заработать и прокормить семью не уезжая в город – безусловная ценность. Тезисы Президента находят в душе агрария отклик, потому что он уж точно знает цену слову, которое не расходится с делом.

Андрей Пушило, токарь:

С Президентом я согласен в этом вопросе. Если не стараться, складывать руки, сидеть, ждать что-то – такого же не будет. Надо что-то делать. Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»

В Могилевской областной детской больнице послушать диалог главы государства с журналистами собрались медработники и мамы маленьких пациентов.

Юлия Киселева, жительница Могилева:

Президент ставит превыше всего независимость нашей страны. Мне важно, чтобы мой ребенок будет расти в независимой стране.

Служба в элите белорусской армии для Егора Беляева осознанный выбор. Для него защищать родную Беларусь – дело семейное, традиция, заложенная прадедами.

Егор Беляев, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Мой прадед воевал в Великой Отечественной войне. К счастью, он вернулся с нее. А сколько белорусов погибло. И Президент говорил о сохранении традиций и праздника 9 мая. Это настолько масштабный праздник. Мы всегда принимаем в участие в парадах, возложении венков. Чтим традиции.

Александр Добриян, СТВ:

Темы «Большого разговора» не стали неожиданностью, скорее наоборот – то, о чем говорят в разных уголках Беларуси, сегодня получило экспертную оценку и обсуждение на самом высоком уровне. От Бреста до Витебска, от Комарина до Браслава – все это темы, которые в нашей стране волнуют всех и каждого.