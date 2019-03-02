Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алфёрова

Новости Беларуси. На 89 году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жорес Иванович – уроженец Беларуси. Он родился в Витебске, долгое время жил в Минске. Благодаря открытиям Алферова стало возможным создание волоконно-оптической связи, которая, в частности, служит основой современного интернета и лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту.