Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи

Новости Беларуси. Информационная эпоха, новые методы распространения и комментирования новостей – темы, которые звучали во время «Большого разговора с Президентом» очень часто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной линией проходят вопросы о ситуации на рынке труда, конкретных предприятиях, отраслях. То есть это зарплаты, пенсии, пособия, поддержка молодых семей – всё, что связано с уровнем благосостояния. И особенно остро, на мой взгляд, исходя из среза, это волнует жителей небольших районных населенных пунктов, где порой всего одно-два градообразующих предприятия. Хорошо, если они работают успешно, но бывает, что есть и проблемные моменты. И зарплата в регионах, в таких небольших населенных пунктах, естественно, порой не дотягивает до средней по республике.

Владимир Матвеев, начальник отдела БЕЛТА: Хочу такую интересную вещь отметить. Сейчас слушал это обсуждение и про Россию, и про информационную безопасность, и заметил для себя, что на самом деле журналисты, эксперты всегда склонны поднимать какие-то глобальные вопросы. А вот люди, которые присылали нам вопросы в рамках акции «Ваш вопрос Президенту» (их, кстати, пришло более 2000), в основном пишут о том, что волнует непосредственно в жизни. То есть о тех проблемах, с которыми сталкиваются, не о каких-то глобальных вещах.

Поэтому мы собрали их все, классифицировали и готовы оперативно передать. Часть из них уже передана в Администрацию Президента. Было бы неплохо, чтобы их рассмотрели и детально проанализировали именно на местах. Если хотя бы часть из них найдет свое практическое решение, это уже было бы значимым результатом этой встречи, этого мероприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое, что я хочу сказать: за прошедшие два года инициаторами были такие же люди и бизнесмены. Мне казалось, что мы уже приняли все решения по поднятым вопросам. Все. И по какому-то третьему, пятому кругу идем, решая другие вопросы и эти же самые.

Например, семейный капитал вы затронули – это вопрос многодетных семей и прочего. Рамки семейного капитала будут расширены жильем, может быть, еще какими-то вопросами. Если семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка, на образование, то сейчас мы его договорились расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты.

Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе – слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений. Больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался – иди, работай. Заплатил какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм кого-то заел, и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться.

Что касается власти… Они правильно пишут, что «нам бы в чем-то помочь» – что мы и делаем. Вы помните по Орше – сколько критиковали меня за этот проект? «Там родина Президента, он…» Я действительно взял этот проект в городе – типичном для таких городов Беларуси – потому что я знаю этот город, и там меня не обойдешь. Я знаю все предприятия. Потом вышли на какой-то единый образец. Мы его сейчас прокатываем в Орше, уже началась работа в Борисове. У нас в Барановичах, Молодечно определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города.

Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано – я уже, разозлившись, публично говорю – стань к зеркалу и посмотри на себя. Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, и вы долго шутили, раздеваться и работать.

Мы транзитная страна. Говорят (не дай бог, конечно), не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от великого Китая до Германии, Великобритании и Франции, как Беларусь. И здесь кто только ни едет, ни ползает и ни бегает. Ну так окажите им услугу, они все нуждаются. Картошки отварите – мы же бульбаши. Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то. Море услуг, когда человек едет: отремонтировать машину, обслужить чего-то. Надо просто шевелиться.

Надо уже, чтобы у белоруса вот эта предпринимательская жилка просыпалась.