Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи

Новости Беларуси. Информационная эпоха, новые методы распространения и комментирования новостей – темы, которые звучали во время «Большого разговора с Президентом» очень часто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но и традиционные каналы получения и распространения информации полезны. Вот, например, за полтора суток Белорусскому телеграфному агентству пришло более 2000 сообщений, адресованных Президенту.
Владимир Матвеев, начальник отдела БЕЛТА:
Хочу такую интересную вещь отметить. Сейчас слушал это обсуждение и про Россию, и про информационную безопасность, и заметил для себя, что на самом деле журналисты, эксперты всегда склонны поднимать какие-то глобальные вопросы. А вот люди, которые присылали нам вопросы в рамках акции «Ваш вопрос Президенту» (их, кстати, пришло более 2000), в основном пишут о том, что волнует непосредственно в жизни. То есть о тех проблемах, с которыми сталкиваются, не о каких-то глобальных вещах.
Центральной линией проходят вопросы о ситуации на рынке труда, конкретных предприятиях, отраслях. То есть это зарплаты, пенсии, пособия, поддержка молодых семей – всё, что связано с уровнем благосостояния. И особенно остро, на мой взгляд, исходя из среза, это волнует жителей небольших районных населенных пунктов, где порой всего одно-два градообразующих предприятия. Хорошо, если они работают успешно, но бывает, что есть и проблемные моменты. И зарплата в регионах, в таких небольших населенных пунктах, естественно, порой не дотягивает до средней по республике.
Интересуются строительством жилья, регистрацией, кредитованием, возможностью более раннего использования семейного капитала (очень часто звучит эта тема). Вопросы экологии, цен и так далее.
Поэтому мы собрали их все, классифицировали и готовы оперативно передать. Часть из них уже передана в Администрацию Президента. Было бы неплохо, чтобы их рассмотрели и детально проанализировали именно на местах. Если хотя бы часть из них найдет свое практическое решение, это уже было бы значимым результатом этой встречи, этого мероприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое, что я хочу сказать: за прошедшие два года инициаторами были такие же люди и бизнесмены. Мне казалось, что мы уже приняли все решения по поднятым вопросам. Все. И по какому-то третьему, пятому кругу идем, решая другие вопросы и эти же самые.
Например, семейный капитал вы затронули – это вопрос многодетных семей и прочего. Рамки семейного капитала будут расширены жильем, может быть, еще какими-то вопросами. Если семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка, на образование, то сейчас мы его договорились расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты.
Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе – слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений. Больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался – иди, работай. Заплатил какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм кого-то заел, и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться.
Что касается власти… Они правильно пишут, что «нам бы в чем-то помочь» – что мы и делаем. Вы помните по Орше – сколько критиковали меня за этот проект? «Там родина Президента, он…» Я действительно взял этот проект в городе – типичном для таких городов Беларуси – потому что я знаю этот город, и там меня не обойдешь. Я знаю все предприятия. Потом вышли на какой-то единый образец. Мы его сейчас прокатываем в Орше, уже началась работа в Борисове. У нас в Барановичах, Молодечно определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города.
Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано – я уже, разозлившись, публично говорю – стань к зеркалу и посмотри на себя. Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, и вы долго шутили, раздеваться и работать.
Мы транзитная страна. Говорят (не дай бог, конечно), не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от великого Китая до Германии, Великобритании и Франции, как Беларусь. И здесь кто только ни едет, ни ползает и ни бегает. Ну так окажите им услугу, они все нуждаются. Картошки отварите – мы же бульбаши. Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то. Море услуг, когда человек едет: отремонтировать машину, обслужить чего-то. Надо просто шевелиться.
Надо уже, чтобы у белоруса вот эта предпринимательская жилка просыпалась.