Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем»

Александр Лукашенко еще раз прокомментировал некоторые проблемные вопросы, которые сейчас пытаются урегулировать стороны: такие как ограничения поставок продуктов, квота разрешений на грузоперевозки, цены на газ. При этом Президент подчеркнул, что, даже несмотря на спорные вопросы, для развития отношений у двух стран большой и длинный коридор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем, если вы нам выдали кредит на строительство атомной станции под 4,8 %, а Вьетнаму – меньше 3 %, а Армении на реконструкцию и модернизацию – тоже меньше 3 %. Вопрос – почему? И потом, под какой процент вы в Америке у своих врагов держите миллиарды долларов? Знаете? Меньше процента – 0,75 и прочее.

Недавно мы вернули Грефу кредит, которым вы нам помогли однажды, под поручительство «Беларуськалия» выдали 9 %. Мы пытались с ними договориться. Время прошло, проценты упали. Но мы же друзья. Давайте договоримся цивилизованно – под 2 %. Давайте договоримся – нет. Тогда я поручил правительству: немедленно изымите средства вплоть до золотовалютных резервов и верните банку эти деньги. Что банк выиграл? Он размещал деньги здесь, получал проценты. Это были лишние деньги. Кредитуют все, если есть лишняя копейка. Вы тоже. Вы выдали нам кредит и каждый день говорите об этом: «Вот эти нахлебники. Мы им дали кредиты». Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем этим процентам.

За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь – везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают. Но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать. Но решать эти вопросы надо – они лежат на поверхности.