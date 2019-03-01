Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем»

Новости Беларуси. 1 марта во время «Большого разговора» с Президентом затрагивались вопросы внешней политики. В первую очередь, отношения с нашим главным партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказал Президент, Россия никогда не высказывала намерений поглотить Беларусь. Отношения между странами должны строиться на принципах равенства.
Александр Лукашенко еще раз прокомментировал некоторые проблемные вопросы, которые сейчас пытаются урегулировать стороны: такие как ограничения поставок продуктов, квота разрешений на грузоперевозки, цены на газ. При этом Президент подчеркнул, что, даже несмотря на спорные вопросы, для развития отношений у двух стран большой и длинный коридор.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем, если вы нам выдали кредит на строительство атомной станции под 4,8 %, а Вьетнаму – меньше 3 %, а Армении на реконструкцию и модернизацию – тоже меньше 3 %. Вопрос – почему? И потом, под какой процент вы в Америке у своих врагов держите миллиарды долларов? Знаете? Меньше процента – 0,75 и прочее.
Недавно мы вернули Грефу кредит, которым вы нам помогли однажды, под поручительство «Беларуськалия» выдали 9 %. Мы пытались с ними договориться. Время прошло, проценты упали. Но мы же друзья. Давайте договоримся цивилизованно – под 2 %. Давайте договоримся – нет. Тогда я поручил правительству: немедленно изымите средства вплоть до золотовалютных резервов и верните банку эти деньги. Что банк выиграл? Он размещал деньги здесь, получал проценты. Это были лишние деньги. Кредитуют все, если есть лишняя копейка. Вы тоже. Вы выдали нам кредит и каждый день говорите об этом: «Вот эти нахлебники. Мы им дали кредиты». Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем этим процентам.
За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь – везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают. Но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать. Но решать эти вопросы надо – они лежат на поверхности.