«Вставали утром, готовились, переживали и вот мы здесь». Репортаж с новогоднего бала для одаренных ребят

Новости Беларуси. В ожидании новогоднего чуда. Талантливых и одаренных ребят со всей республики встречали 27 декабря во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красавицы-елки, праздничные украшения и настоящий бал с персонажами эпохи Средневековья, ожившим медведем Умкой, живыми статуями и мимами на ходулях. Новый год уже на пороге! 250 талантливых и одаренных. Специально для них такой праздничный карнавал. С десяток фотокадров и видеозарисовок наверняка разлетелись буквально в первые минуты по всем друзьям и знакомым. Уже завтра они будут делиться такими яркими впечатлениями, ну а пока…

Знакомьтесь, Екатерина Мартюшина. Приехала прямиком из Гродно. И сразу же окунулась в настоящий праздник. Говорит, удивиться есть чему. Величественный Дворец, да еще так по-особому украшенный. Кстати, приглашение на этот бал, – признается нашей съемочной группе Екатерина, – стало первым новогодним подарком. Многократной победительнице олимпиад по французскому такой бал в духи Франции 15 века уж точно по душе.

Екатерина Мартюшина, ученица гимназии:

Все организовано с шиком, мне нравятся эти небольшие островочки мастеров, где можно поучаствовать в изготовлении игрушек. Из Гродно Екатерина приехала не одна. Без малого три десятка человек. И это только с Гродненской области. Говорит, даже автобус пришлось менять, вернее, брать побольше. А это ли не главный показатель: талантливые ребята в Беларуси есть. И их немало.

Анастасия Иванникова, СТВ:

До Нового года осталось всего несколько дней. Атмосфера праздника чувствуется повсюду, вот и в холле Дворца поставили главную красавицу – елку, организовали специальные мастер-классы, гости смогли окунуться в настоящий новогодний бал.

Тем временем пока одни не выпускали телефоны и фотоаппараты из рук, другие… творили. И учились чему-то новому. Университетская привычка, – шутили ребята. Настоящая hand-made зона развернулась на весь холл Дворца. Сделать здесь можно было новогодние игрушки или, к примеру, карнавальные маски. Своей, правда, пока незаконченной работой, хвастается Виталия Селивончик. Признается, такие подарки по-особому ценные.

Виталия Селивончик:

На самом деле это очень здорово, увлекательно и очень много желающих. Талантливые ученики, победители олимпиад и творческих фестивалей, активисты, подающие надежды спортсмены, лауреаты спецфонда Президента. Каждый из них сюда попал не случайно. А потом все долго готовились. Леди делали прически и макияж, выбирали платье. Длинные в пол, официального кроя и тематические.

Екатерина Вархакович, студентка Белорусского государственного аграрного технического университета:

Платье осталось с выпускного вечера. Вставали заранее, утром, готовились, переживали и вот мы здесь. Готовились и кавалеры. Вот и Андрей Абрамович рассказывает: такой «новогодний хоровод» водит впервые. Впрочем, заслужил. Будущий юрист шутит: всем известный однофамилец планку поставил. Вот и Андрей на третьем курсе и уже активист. В планах – стать хорошим специалистом.

Андрей Абрамович, студент:

В нашей стране очень много делается для молодежи. Нам как студентам очень приятно, когда нас приглашают на такого рода мероприятия. Особенно не как выпускников, а как студентов. Предновогодние дни – пора сюрпризов, неожиданных подарков и случайных встреч. Как раз для них у ребят были все возможности. Во многом поэтому решили начать новую праздничную традицию и пригласить во Дворец Независимости тех, кто совсем скоро, быть может, начнет писать историю страны. С наступающим праздником ребят поздравил Президент. А еще сказал теплые слова пожелания и напутствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В жизни надо делать все вовремя. Будете делать все вовремя, будете успешными. Вы в таком возрасте, когда вы практически все слету подвергаете сомнению. Вы знаете, мне просто с вами здесь разговаривать на эту тему, потому что это один из моих принципов в жизни: нельзя воспринимать любую идею, новации или же предложения слету – услышал, увидел, победил. Подвергай сомнению.

Подвергать сомнению – это не значит, что ты ее отвергнешь, эту идею, эту мысль. Совсем не значит. Это первый шаг к тому, что ты будешь осмысливать эту идею. Ты ее осмыслишь, потом примешь решение. Подвергайте все сомнению, но не спешите принимать решение. Это очень важно для молодых людей. Знаете почему? Потому что вы тоже пишете свою историю, историю своей жизни. И единожды принятое неправильное решение, оно не всегда может быть вам на пользу. И знаете, спустя много или немного времени, вам захочется вот эту страницу из этой общей тетрадки выдернуть и куда-то выбросить. Это можно сделать из дневника – страницу выдернуть и выбросить. Я тоже это часто делал, даже дневники менял. То вот эту страницу своей жизни, которую вы напишете и которая вам потом очень не понравится, вы ее не удалите. Поэтому не спешите, принимая решения во всем. Начиная от учебы, замужества, рождения детей все у вас должно быть продумано.

Для поддержки талантливой и одаренной молодежи в нашей стране делается немало. Созданы специальные фонды, все условия есть для поступления в вузы. Но ведь важно не просто получить достойное образование, стать лучшими специалистами в своей сфере, но и быть хорошими людьми. Александр Лукашенко:

Будьте такими красивыми, талантливыми, умными, каковыми вы являетесь теперь. И вы можете такими быть. Очень долго можете быть, если вы этого захотите и будете себя сохранять и делать такими, какими вы хотите себя видеть. Это большой труд. Не теряйте время. Счастья вам, хорошего настроения, веселитесь от души и сделайте так, чтобы эта страничка в вашей жизни осталась надолго.