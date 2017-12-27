Лукашенко – студентам: «Будете делать все вовремя, будете успешными»

Новости Беларуси. 27 декабря в Беларуси зародилась еще одна новогодняя традиция. На бал во Дворце Независимости пригласили 250 самых талантливых молодых людей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ребят – подающие надежды спортсмены, юные изобретатели, победители олимпиад, отличники. В плотном рабочем графике глава государства всегда находит время пообщаться с юными дарованиями. Александр Лукашенко подчеркнул: в стране сегодня созданы все условия для самореализации. Нынешнее поколение передаст сегодняшним студентам суверенное, независимое государство. И теперь уже от сегодняшних участников праздника зависит будущее Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо очень много работать, и главное – учиться. И самое главное (я всегда говорю это молодым людям, с которыми встречаюсь): в жизни надо делать все вовремя. Если вы сейчас должны получить образование, вы его должны получить именно сейчас. Будете делать все вовремя, будете успешными. Вы в таком возрасте, когда вы практически все слету подвергаете сомнению. Вы знаете, мне просто с вами здесь разговаривать на эту тему, потому что это один из моих принципов в жизни: нельзя воспринимать любую идею, новации или же предложения слету – услышал, увидел, победил. Подвергай сомнению.

Подвергать сомнению – это не значит, что ты ее отвергнешь, эту идею, эту мысль. Совсем не значит. Это первый шаг к тому, что ты будешь осмысливать эту идею. Ты ее осмыслишь, потом примешь решение: быть ей (или тебе в этом процессе), или ты для себя эту идею или этот процесс вообще отвергнешь. Подвергайте все сомнению, но не спешите принимать решение. Это очень важно для молодых людей. Знаете почему? Потому что вы тоже пишете свою историю, историю своей жизни. И единожды принятое неправильное решение, оно не всегда может быть вам на пользу. И знаете, спустя много или немного времени, вам захочется вот эту страницу из этой общей тетрадки выдернуть и куда-то выбросить. Это можно сделать из дневника – страницу выдернуть и выбросить. Я тоже это часто делал, даже дневники менял. Из тетрадки что-то, даже из книжки – это нельзя, но из книжки удалить страницу – то вот эту страницу своей жизни, которую вы напишете и которая вам потом очень не понравится, вы ее не удалите. Поэтому не спешите, принимая решения во всем. Начиная от учебы, замужества, рождения детей все у вас должно быть продумано и к месту, осознанно. Никогда не торопитесь. Терпеть и не спешить – это первый и великий шаг к мудрости человеческой. Если человек умеет терпеть, значит, он уже мудрый.

Участники встречи уже назвали праздник «ярким и незабываемым». Самое главное для ребят – возможность в неформальной обстановке поделиться с главой государства своими планами, идеями, рассказать об уже реализованных проектах.

Каждый из этих талантливых ребят не раз принимал участие в республиканских и международных конференциях и форумах, проявил себя в общественной деятельности университета. Наиболее одаренные и талантливые получают поддержку специального фонда Президента.

Кирилл Крупенько:

Мы приехали с хорошим настроением, но эта обстановка просто завораживает. Это сказочная атмосфера, нам здесь очень нравится. В нашей стране есть возможность реализовать себя. Надо действовать, надо учиться, надо стараться. Само собой ничего не придет.



Андрей Абрамович:

В нашей стране очень много делается для молодежи. У нас очень развитая молодежная политика, и наш Президент ее поддерживает, за что ему отдельное спасибо. Нам как студентам очень приятно, когда нас приглашают на такого рода мероприятия. Особенно не как выпускников, а как студентов, которые выделились в хорошем смысле. И мы имеем такую честь – поприсутствовать на таком мероприятии.

Яркая программа, завораживающее зрелище и еще один сюрприз для участников бала – улица мастеров, которая раскинулась прямо в холле. Под руководством ремесленников ребята могли изготовить сувениры, которые станут отличным воспоминанием о сегодняшнем празднике, для себя и близких.