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Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии

27 декабря 2017 16:51
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Новости Беларуси. Белорусские врачи, которых освободили из ливийского плена, возвращаются на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии-1

История Инны Бабуш и Сергея Здоты похожа на детектив, который завершился благополучно. После нескольких месяцев плена супруги, наконец, окажутся в Беларуси. Наши соотечественники работали в Ливии на протяжении 7 лет. По   истечении контрактов они были задержаны неизвестными вооруженными людьми. У белорусов отобрали документы, из-за чего они не могли покинуть город Зинтан, где и произошел инцидент. 

Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии-4

Сергей Здота:
Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать, находились мы под домашним арестом. В этой стране посольство Беларуси нет, посольства России нет. И на самом деле это была очень активная, очень интенсивная и слаженная работа министерств иностранных дел России и Беларуси.

27 декабря врачи прилетели в Москву. В аэропорту их встречали представители белорусского посольства. И уже совсем скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители.

Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии-7

Отметим, содействие в вызволении белорусских медиков оказывали и зарубежные дипломаты и лично глава Чечни. Меры по освобождению Рамзан Кадыров обсуждал с Александром Лукашенко на встрече в Минске. Тогда чеченский лидер заверил, что «сделает для этого все возможное».

# общество # Фотофакт # Захват заложников # Сергей Здота # Инна Бабуш

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