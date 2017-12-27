«Наши дети»: Дмитрий Лукашенко с семьей навестил педагогический центр Московского района

Новости Беларуси. В рамках акции «Наши дети» глава президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей посетил социально-педагогический центр Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь живут два десятка детей. К приезду гостей они подготовили новогоднее представление.

Центр многопрофильный. Кроме, собственно, приюта для детей, он выполняет множество других функций. Впрочем, все они направлены на сохранение семейных ценностей, профилактику социального сиротства, помощь тем детям и взрослым, которые в ней нуждаются. По статистике почти половина малышей из центра возвращаются в свои семьи, к биологическим родителям.

Татьяна Изотова, директор Социально-педагогического центра Московского района Минска:

Как все дети, они с удовольствием готовились к празднику, готовили номера. По сверкающим счастливым лицам ребят видно, что новогодние праздники действительно для них стали для них праздником волшебства, ярких встреч. Эмоций полны дети. Для того, чтобы праздник получился, стал светлой сказкой для всех детей, постарались многие взрослые.

Артем Бутько:

Новый год – это праздник, когда все собираются за одним столом и дарят друг другу подарки.