Всенародный марафон. Благотворительный проект «От всей души» охватывает всё больше пожилых белорусов

Екатерина Забенько, СТВ: Марафон добрых дел «Наши дети» стал таким драйвером для развития, рождения новых проектов. Одна из новых, но которая очень быстро набирает популярность, также появилась в нашей стране благодаря инициативе Президента – «От всей души». Каков размах в этом году? Кто попал под крылья этой замечательной инициативы?

7 января православные праздновали Рождество Христово. Время поговорить о доброте и вере. Десятки благотворительных акций проходят в столице в период новогодних праздников. Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка и почему так важна преемственность поколений? От марафона «Наши дети» до мероприятия, которое охватывает старшее поколение, – «От всей души». Благотворительные проекты, которые уже стали традиционными, и новые инициативы, которых становится все больше. О том, что делает нас ближе друг к другу, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Марафон проводится в текущем году второй раз, но он действительно стал всенародным. Это как дополнение и логическое продолжение мероприятий, приуроченных к новогодним праздникам – проекту «Наши дети». Потому что все мы в новогодние дни становимся немножко детьми, верим в чудо. Мероприятия, которые проводятся в настоящее время в нашей стране, приуроченные к этой инициативе, действительно позволяют по-иному взглянуть на пожилое поколение, проникнуться проблемами пожилого поколения. Самое важное, насытить их жизнь общением. Потому что зачастую тревожит наше старшее поколение не недостаток какой-то финансовый или другой, а недостаток общения. В рамках этой инициативы запланирован ряд мероприятий. Старт им дан 3 января по всей стране.

В Минске было масштабное мероприятие в Большом театре, в котором приняли участие более тысячи человек золотого возраста. Соответственно, ряд мероприятий запланирован вплоть до середины января – это рождественский бал, акция волонтеров. Выставка прикладного искусства в торговом центре «Столица» – это будут изделия, которые изготовлены нашими гражданами пожилого возраста, которые живут в интернатах, посещают территориальные центры, дома занимаются художественными промыслами. У нас очень много талантов, и важно, чтобы этот талант не скрывался домашними стенами, а чтобы люди показывали, передавали свой положительный передовой опыт, учили молодежь. Мероприятия не ограничатся только учреждениями, мы пойдем и домой к ветеранам войны, юбилярам, тем заслуженным деятелям нашего народного хозяйства, которые своим трудом заложили тот фундамент нашей страны, которым мы пользуемся, который развиваем.