Всенародный марафон. Благотворительный проект «От всей души» охватывает всё больше пожилых белорусов

7 января православные праздновали Рождество Христово. Время поговорить о доброте и вере. Десятки благотворительных акций проходят в столице в период новогодних праздников. Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка и почему так важна преемственность поколений? От марафона «Наши дети» до мероприятия, которое охватывает старшее поколение, – «От всей души». Благотворительные проекты, которые уже стали традиционными, и новые инициативы, которых становится все больше. О том, что делает нас ближе друг к другу, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Марафон добрых дел «Наши дети» стал таким драйвером для развития, рождения новых проектов. Одна из новых, но которая очень быстро набирает популярность, также появилась в нашей стране благодаря инициативе Президента – «От всей души». Каков размах в этом году? Кто попал под крылья этой замечательной инициативы?
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Марафон проводится в текущем году второй раз, но он действительно стал всенародным. Это как дополнение и логическое продолжение мероприятий, приуроченных к новогодним праздникам – проекту «Наши дети». Потому что все мы в новогодние дни становимся немножко детьми, верим в чудо. Мероприятия, которые проводятся в настоящее время в нашей стране, приуроченные к этой инициативе, действительно позволяют по-иному взглянуть на пожилое поколение, проникнуться проблемами пожилого поколения. Самое важное, насытить их жизнь общением. Потому что зачастую тревожит наше старшее поколение не недостаток какой-то финансовый или другой, а недостаток общения. В рамках этой инициативы запланирован ряд мероприятий. Старт им дан 3 января по всей стране.
В Минске было масштабное мероприятие в Большом театре, в котором приняли участие более тысячи человек золотого возраста. Соответственно, ряд мероприятий запланирован вплоть до середины января – это рождественский бал, акция волонтеров. Выставка прикладного искусства в торговом центре «Столица» – это будут изделия, которые изготовлены нашими гражданами пожилого возраста, которые живут в интернатах, посещают территориальные центры, дома занимаются художественными промыслами. У нас очень много талантов, и важно, чтобы этот талант не скрывался домашними стенами, а чтобы люди показывали, передавали свой положительный передовой опыт, учили молодежь. Мероприятия не ограничатся только учреждениями, мы пойдем и домой к ветеранам войны, юбилярам, тем заслуженным деятелям нашего народного хозяйства, которые своим трудом заложили тот фундамент нашей страны, которым мы пользуемся, который развиваем.
«Вниманием не обделен ни один ребенок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети» – подробнее здесь.