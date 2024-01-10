Наталья Кочанова посетила дом-интернат для ветеранов войны и труда в Минске

Окружить вниманием и заботой представителей старшего поколения – главная миссия благотворительного марафона «От всей души». В рамках доброй инициативы Наталья Кочанова посетила дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свiтанак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заботой здесь окружены 64 постояльца. Сегодня государство делает все, чтобы белорусы почтенного возраста чувствовали себя комфортно и спокойно. Спикер верхней палаты посетила трудовую мастерскую и пообщалась с ветеранами. Они с удовольствием показали ей свои работы. И это тот случай, когда возраст не помеха для нового хобби. В творческой мастерской постояльцы вышивают картины, вяжут игрушки и создают изделия из кожи. Для реализации новых идей и возможностей в дар дому-интернату председатель Совета Республики передала подарочный сертификат.

Раиса Загоровская:

Считаю себя здесь как дома. Уход хороший. Все очень-очень хорошо.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В нашей стране всегда в почете и уважении были люди старшего возраста, которые действительно своим трудом, своим умом внесли огромный вклад в развитие нашей страны, нашей суверенной, независимой Беларуси, когда-то Советского Союза. Эти люди, которые сегодня находятся здесь, – их детство было опалено войной. Они пережили страшные годы послевоенные. Они восстанавливали нашу страну из разрухи, из руин. Развалился Советский Союз – они создавали своим трудом нашу суверенную, независимую Беларусь. Это замечательные люди, у которых можно и нужно учиться любви и преданности своей стране, своему народу.