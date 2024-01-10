Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе

Обстановка у белорусских рубежей, особенно на южном направлении, неспокойная. На территории Украины готовят диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды, нацеленные дестабилизировать ситуацию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом, посещая Мозырский погранотряд, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Беларусь не собирается ни на кого нападать, однако подобные действия наших соседей заставляют предпринимать соответствующие меры. В этих целях на базе погранотряда сформирована маневренная группа.

Это элитное подразделение быстрого реагирования, которое отвечает за защиту южных рубежей нашего государства. Его бойцы всегда находятся в режиме повышенной готовности и в случае возникновения ЧС на границе действуют первыми.

В помощь пограничникам вся необходимая современная техника. Среди новинок – «Волаты» производства Минского завода колесных тягачей. Бронированный автомобиль повышенной проходимости оборудован боевым функциональным модулем. При необходимости он способен оперативно нанести огневое поражение диверсантам и незаконным вооруженным формированиям, нарушившим границу. Но главная сила маневренной группы – люди. Сюда отбирают исключительно профессионалов. Военнослужащие хорошо подготовлены и оснащены. Постоянно держать себя в тонусе им помогают ежедневные тренировки.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В каждом пограничном отряде, пограничной группе у нас имеются на вооружении пограничные маневренные группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, огневыми возможностями для решения внезапно возникающих задач по прикрытию тех или иных участков государственной границы. А также ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожению незаконных вооруженных формирований. То есть по более надежной защите наших рубежей.