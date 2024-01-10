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Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе

10 января 2024 14:28
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Обстановка у белорусских рубежей, особенно на южном направлении, неспокойная. На территории Украины готовят диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды, нацеленные дестабилизировать ситуацию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе-1

Об этом, посещая Мозырский погранотряд, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Беларусь не собирается ни на кого нападать, однако подобные действия наших соседей заставляют предпринимать соответствующие меры. В этих целях на базе погранотряда сформирована маневренная группа.

Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе-4

Это элитное подразделение быстрого реагирования, которое отвечает за защиту южных рубежей нашего государства. Его бойцы всегда находятся в режиме повышенной готовности и в случае возникновения ЧС на границе действуют первыми.

Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе-7

В помощь пограничникам вся необходимая современная техника. Среди новинок – «Волаты» производства Минского завода колесных тягачей. Бронированный автомобиль повышенной проходимости оборудован боевым функциональным модулем. При необходимости он способен оперативно нанести огневое поражение диверсантам и незаконным вооруженным формированиям, нарушившим границу. Но главная сила маневренной группы – люди. Сюда отбирают исключительно профессионалов. Военнослужащие хорошо подготовлены и оснащены. Постоянно держать себя в тонусе им помогают ежедневные тренировки.

Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе-10

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В каждом пограничном отряде, пограничной группе у нас имеются на вооружении пограничные маневренные группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, огневыми возможностями для решения внезапно возникающих задач по прикрытию тех или иных участков государственной границы. А также ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожению незаконных вооруженных формирований. То есть по более надежной защите наших рубежей.

Александр Вольфович заявил о неспокойной обстановке на белорусской границе-13

Задачу возродить в каждом территориальном органе пограничной службы маневренную группу еще в 2018-м поставил Президент Беларуси. При формировании учитывали опыт пограничных войск КГБ Советского Союза, специальной военной операции в Украине, а также обстановку на конкретном участке границы. Почти 370 километров по суше и воде – такая протяженность участка, вверенного мозырским военнослужащим. Высокий уровень моральной и боевой готовности, эффективная организация охраны границы – все это гарант пограничной безопасности.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Вольфович

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