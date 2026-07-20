Делегация Арабского парламента прибыла с рабочим визитом в Беларусь

Делегация Арабского парламента начала рабочий визит в Беларусь. В составе – представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Визит продлится по 22 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы переговоры с руководством Национального собрания и ключевых организаций страны. Делегация посетит Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента, а также мемориальный комплекс «Хатынь».

В центре обсуждения – развитие политического диалога, торгово‑экономическое и инвестиционное сотрудничество, гуманитарные проекты. Беларусь рассчитывает на расширение межпарламентских контактов и участие арабской стороны в новых направлениях взаимодействия.

Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющий 22 страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Он занимается вопросами интеграции, устойчивого развития и унификации законодательства. Контакты с ним Беларусь установила в 2025 году. Ключевым итогом визита станет подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом – документ призван закрепить долгосрочный формат сотрудничества.