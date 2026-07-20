Прямой эфир

Делегация Арабского парламента прибыла с рабочим визитом в Беларусь

20 июля 2026 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Делегация Арабского парламента начала рабочий визит в Беларусь. В составе – представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Визит продлится по 22 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Арабского парламента прибыла с рабочим визитом в Беларусь-2

Запланированы переговоры с руководством Национального собрания и ключевых организаций страны. Делегация посетит Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента, а также мемориальный комплекс «Хатынь».

В центре обсуждения – развитие политического диалога, торгово‑экономическое и инвестиционное сотрудничество, гуманитарные проекты. Беларусь рассчитывает на расширение межпарламентских контактов и участие арабской стороны в новых направлениях взаимодействия.

Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющий 22 страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Он занимается вопросами интеграции, устойчивого развития и унификации законодательства. Контакты с ним Беларусь установила в 2025 году. Ключевым итогом визита станет подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом – документ призван закрепить долгосрочный формат сотрудничества.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
«Попытка переложить проблемы на чужие плечи»: Бузин о модели НАТО 3.0
19 июля 2026 19:30

«Попытка переложить проблемы на чужие плечи»: Бузин о модели НАТО 3.0

НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем – Самарин
19 июля 2026 19:20

НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем – Самарин

От критики к единому фронту: Тюрмер об изменении позиции Венгрии по НАТО и ЕС
19 июля 2026 19:11

От критики к единому фронту: Тюрмер об изменении позиции Венгрии по НАТО и ЕС