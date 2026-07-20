Первая в истории инаугурация Президента Беларуси состоялась 32 года назад

Знаковая дата в политическом календаре Беларуси. Сегодня, 20 июля, – 32 года с того момента, когда страна начала свой путь к нынешней стабильности. 20 июля 1994-го состоялась инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работающие заводы, комбайны в полях, стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне – сейчас для белорусов это привычная реальность. Но так было не всегда. В тот момент Беларусь балансировала на грани экономического краха: тысячи процентов инфляции, заводы, работающие через день, дефицит топлива в сельском хозяйстве. На первых в истории страны президентских выборах более 80 % избирателей поверили молодому политику Александру Лукашенко. Вступление в должность первого Президента Беларуси прошло без пышных торжеств: страна ждала не праздников, а спасения экономики.

Владимир Дражин, депутат Верховного Совета XII созыва, заместитель премьер‑министра Беларуси (2001-2006 гг.):

Я в свое время 12 лет работал на Белорусском автомобильном заводе. И хорошо помню 90‑е годы, когда БЕЛАЗ подошел к такому рубежу, что без инвестиций и новейших технологий большегрузные машины не будут востребованы в мировом пространстве. И вот тогда глава государства прибыл на Белорусский автозавод и, советуясь прежде всего с руководством завода и коллективом трудовым. Коллектив был большой – 8 тысяч работающих. Приняли решение, что нужно найти возможность инвестировать по тем временам 88 миллионов долларов. Под гарантией правительства был взят кредит зарубежный. И БЕЛАЗ получил второе дыхание.