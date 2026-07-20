Первая в истории инаугурация Президента Беларуси состоялась 32 года назад
Знаковая дата в политическом календаре Беларуси. Сегодня, 20 июля, – 32 года с того момента, когда страна начала свой путь к нынешней стабильности. 20 июля 1994-го состоялась инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работающие заводы, комбайны в полях, стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне – сейчас для белорусов это привычная реальность. Но так было не всегда. В тот момент Беларусь балансировала на грани экономического краха: тысячи процентов инфляции, заводы, работающие через день, дефицит топлива в сельском хозяйстве.
На первых в истории страны президентских выборах более 80 % избирателей поверили молодому политику Александру Лукашенко. Вступление в должность первого Президента Беларуси прошло без пышных торжеств: страна ждала не праздников, а спасения экономики.
Владимир Дражин, депутат Верховного Совета XII созыва, заместитель премьер‑министра Беларуси (2001-2006 гг.):
Я в свое время 12 лет работал на Белорусском автомобильном заводе. И хорошо помню 90‑е годы, когда БЕЛАЗ подошел к такому рубежу, что без инвестиций и новейших технологий большегрузные машины не будут востребованы в мировом пространстве. И вот тогда глава государства прибыл на Белорусский автозавод и, советуясь прежде всего с руководством завода и коллективом трудовым. Коллектив был большой – 8 тысяч работающих. Приняли решение, что нужно найти возможность инвестировать по тем временам 88 миллионов долларов. Под гарантией правительства был взят кредит зарубежный. И БЕЛАЗ получил второе дыхание.
Игорь Додон, Президент Молдовы (2016-2020 гг.):
Были разные эксперименты – экономические, социальные. В Молдове, к примеру, развалили экономику полностью. Бывшие колхозы уничтожили, ничего взамен не создали. Но в Беларуси удалось все это сохранить и приумножить. Я был на многих предприятиях белорусских, в разных регионах. Я видел инфраструктуру, я видел дороги. Я знаю про социальные стандарты Беларуси. Во многих странах, не только бывшего СССР, но и Европейского союза, таких стандартов нет. Поэтому главный залог того, почему это произошло, потому что правильные государственники, настоящие государственники были у власти, и была политическая стабильность.
За эти 32 года наша страна прошла путь от выживания до устойчивого развития – сохранила заводы, сельское хозяйство и социальные гарантии там, где многие соседи их потеряли. Сегодня Беларусь смотрит вперед: ключевая задача – сохранить достигнутое и двигаться дальше. С тем же курсом на стабильность и созидательный труд, который мы выбрали 32 года назад.
«Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове.