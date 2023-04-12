«Вселенная Ивана Миско». Как космос стал неотъемлемой жизнью белорусского мастера

Покоряя космические просторы. 62 года назад произошло событие мирового масштаба – впервые человек отправился в космос. Имя Юрия Гагарина навсегда вошло в историю. А его полет дал начало космической эре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развивать космическую отрасль мечтают многие государства. Беларусь в этом направлении сделала большие шаги. К примеру, запустив собственный спутник дистанционного зондирования Земли. Сейчас у Беларуси вместе с Россией глобальные планы совместной деятельности в области космоса. Продолжается работа над новыми спутниками, вскоре на орбиту отправится второй студенческий аппарат. Такие «‎космические темы» однозначно вдохновляют на творчество. Тому пример – белорусский скульптор Иван Миско.

Петр Климук, Олег Новицкий, Владимир Коваленок. В небольшом здании в центре Минска уже более 45 лет Иван Якимович Миско создает по-настоящему космические скульптуры. Здесь собраны бюсты астронавтов разных стран мира. Однако главная фигура – Юрий Гагарин. К слову, не единожды мастерскую посещала мать легендарного летчика, а руке творца принадлежит ряд скульптур в городе Гагарин.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Она была больше 20 раз. И тут, в этой мастерской. Потом я с ней встречался в Гагарине и в Звездном городке много раз. Лепил ее и здесь, и в ее доме родном. Как-то так меня сблизило, нашли очень хороший контакт. Единственное, чего не получилось, чтобы была встреча с Юрием Алексеевичем Гагариным, так же как и он не был в Беларуси.

Хотя космос всегда привлекал Ивана Якимовича, отправится в полет у него так и не получилось – подвело здоровье. Однако мастер не отчаивается. Уверен, значит, его искусство нужнее на Земле. А в Звездном городке он частый гость, да и сам с радостью принимает у себя известных астронавтов.

Иван Миско:

Петр Ильич Климук оставил свой автограф и сказал: все, кто будет к тебе приезжать из космонавтов, пусть оставляют свой автограф на зеркале. А потом Анна Тимофеевна Гагарина, Береговой. Я даже никому не разрешаю пыль убирать с этого зеркала. Только сам.

Творческая жизнь легендарного скульптора вдохновила белорусских режиссеров на создание ряда документальных лент. Одну из картин сегодня презентовали на «Беларусьфильме». Чтобы увидеть «Вселенную Ивана Миско», в зале собрались деятели культуры, науки, молодежь и, конечно, главный гость – сам мастер.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я считаю, человек заслуженный и человек, на которого нам надо равняться. Потому что несмотря на то, что человеку уже 91 год, он продолжает мечтать, продолжает творить, делает это во имя искусства, того дела, которому он служит. Во имя людей, во имя страны. Поэтому это как раз человек, про которого надо рассказывать, на которого надо равняться. Поэтому неслучайно мы сегодня на просмотр фильма про Ивана Якимовича Миско «Вселенная Ивана Миско» пригласили много молодежи.