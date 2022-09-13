Уличные музыканты и литературный уголок. Каким будет парк воинов-интернационалистов в Бресте?

Новости Беларуси. В Бресте обновляют парк воинов-интернационалистов. Площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов областного центра – 40 гектаров. Парковая зона привлекает не только местных жителей, но и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная перезагрузка ландшафтной зоны началась еще этой весной. Парк заложили в 70-е годы, и с тех пор он оставался нетронутым. Сперва вырубили дикие кустарники и аварийные деревья, чтобы восстановить ландшафт и дать воздух пространству. Провели новое освещение, позаботились о местах для отдыха.

Денис Гриневич, мастер участка предприятия «Брестское ДЭП»:

Делаем благоустройство для брестчан, чтобы было приятно прийти в парк и прогуляться с детьми.

Мы уже давно не были здесь. Сегодня с удовольствием погуляли. Дорожки ухоженные, чистые, лес проредили, такой красивый, воздух свежий. Площадку сделали, где концерты были. Вообще все супер.

Алексей Шевердин, заместитель главы администрации Московского района Бреста:

В перспективе рассматриваем и установку детского игрового комплекса в парке. Ну и наверняка потребуется еще и усилять спортивным оборудованием также локации в этом парке. Благодаря первому этапу мы заметили, что посещение парка стало более активным и молодыми семьями, и велосипедистами, и детками, и спортсменами, которые здесь прогуливались или занимались спортом. Все это стимулирует вторую жизнь парку воинов-интернационалистов.