Уличные музыканты и литературный уголок. Каким будет парк воинов-интернационалистов в Бресте?
Новости Беларуси. В Бресте обновляют парк воинов-интернационалистов. Площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов областного центра – 40 гектаров. Парковая зона привлекает не только местных жителей, но и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная перезагрузка ландшафтной зоны началась еще этой весной. Парк заложили в 70-е годы, и с тех пор он оставался нетронутым. Сперва вырубили дикие кустарники и аварийные деревья, чтобы восстановить ландшафт и дать воздух пространству. Провели новое освещение, позаботились о местах для отдыха.
Денис Гриневич, мастер участка предприятия «Брестское ДЭП»:
Делаем благоустройство для брестчан, чтобы было приятно прийти в парк и прогуляться с детьми.
Мы уже давно не были здесь. Сегодня с удовольствием погуляли. Дорожки ухоженные, чистые, лес проредили, такой красивый, воздух свежий. Площадку сделали, где концерты были. Вообще все супер.
Алексей Шевердин, заместитель главы администрации Московского района Бреста:
В перспективе рассматриваем и установку детского игрового комплекса в парке. Ну и наверняка потребуется еще и усилять спортивным оборудованием также локации в этом парке. Благодаря первому этапу мы заметили, что посещение парка стало более активным и молодыми семьями, и велосипедистами, и детками, и спортсменами, которые здесь прогуливались или занимались спортом. Все это стимулирует вторую жизнь парку воинов-интернационалистов.
Парк меняет и свое содержание. В будущем здесь смогут выступать уличные музыканты, расширят локации для фастфуда, появится литературный уголок и велодорожки в естественной среде. Уже установили четыре площадки для уличного спорта, а также видеонаблюдение для безопасности гостей.