Парки аттракционов в Минске завершат сезон 2 октября

Дело в том, что запускать карусели запрещено в дождь и при сильном ветре, так что график работы зависит от метеоусловий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Беларуси должно быть солнечно, так что не упустите шанс завершить сезон. Из-за дождей последний день работы аттракционов может наступить раньше.