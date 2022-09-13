Прямой эфир

Парки аттракционов в Минске завершат сезон 2 октября

13 сентября 2022 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные парки аттракционов продолжат работу до 2 октября. Правда, покататься можно будет при некоторых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парки аттракционов в Минске завершат сезон 2 октября-1

Дело в том, что запускать карусели запрещено в дождь и при сильном ветре, так что график работы зависит от метеоусловий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Беларуси должно быть солнечно, так что не упустите шанс завершить сезон. Из-за дождей последний день работы аттракционов может наступить раньше.

# Аттракционы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 230 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима
13 сентября 2022 07:34

Более 230 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима

«Мама увидела счёт на 300 рублей». История подростка, который в нетрезвом виде ездил на каршеринге
13 сентября 2022 07:24

«Мама увидела счёт на 300 рублей». История подростка, который в нетрезвом виде ездил на каршеринге

Выставочный проект «Национальная библиотека Беларуси: вчера, сегодня, завтра» откроется в Минске
13 сентября 2022 06:43

Выставочный проект «Национальная библиотека Беларуси: вчера, сегодня, завтра» откроется в Минске