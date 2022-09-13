Новые жертвы европейской жестокости. Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе. Все они граждане Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали пострадавшие, накануне силовики сопредельного государства вытеснили их на территорию Беларуси. Вопреки законам и общечеловеческим нормам, людям даже не дали возможность объяснить ситуацию. Литовские военные просто спустили на них собак.