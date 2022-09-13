Новые жертвы европейской жестокости. Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе. Все они граждане Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые жертвы европейской жестокости. Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе. Все они граждане Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали пострадавшие, накануне силовики сопредельного государства вытеснили их на территорию Беларуси. Вопреки законам и общечеловеческим нормам, людям даже не дали возможность объяснить ситуацию. Литовские военные просто спустили на них собак.
У одного из мужчин на шее обнаружены следы, характерные для удушения, что может указывать на применение в отношении беженцев пыток. На белорусской стороне иностранцам оказали неотложную медицинскую помощь.