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Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе

13 сентября 2022 10:25
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Новые жертвы европейской жестокости. Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе. Все они граждане Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе-1

Как рассказали пострадавшие, накануне силовики сопредельного государства вытеснили их на территорию Беларуси. Вопреки законам и общечеловеческим нормам, людям даже не дали возможность объяснить ситуацию. Литовские военные просто спустили на них собак.

Четверо беженцев со следами побоев обнаружены на белорусско-литовской границе-4

У одного из мужчин на шее обнаружены следы, характерные для удушения, что может указывать на применение в отношении беженцев пыток. На белорусской стороне иностранцам оказали неотложную медицинскую помощь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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