«Всех, кто считает себя причастным, поздравляем»: Казаков о столетии белорусского радио

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на белорусско-литовской границе, поручения Лукашенко по ситуации, украинский след во взрыве в Польше, а также новости о якобы соглашении США и России по Украине. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Всех тех, кто считает себя причастным именно к радио поздравляем со столетием. Это исключительный момент. Впервые у нас большой юбилей, впервые у нас сегодня отмечался каждый лучший профессионал Радио МИР в первой национальной премии «РадиоТриумф». Она за 30 лет так тиражировалось из одной идеи в другую, из одной головы чиновника в другую, и вот наконец-то была реализована и действительно раз в два года будет вручаться премия «РадиоТриумф», раз в два года будет включаться телевизионная премия «Телевершина».

Я считаю, что профессионалы своего дела… Несмотря на то, что не все получили сегодня награды, но все они могут праздновать именно 100-летний юбилей радио, как вообще 100-летний юбилей индустрии белорусского радиовещания.

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