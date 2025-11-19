Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с главой Ростова-на-Дону

От сотрудничества в сфере культуры и образования до обмена опытом в области жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел встречу с главой Ростова-на-Дону Александром Скрябиным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны подписали план мероприятий по расширению межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы. Упор на импортозамещение и развитие производственной кооперации. За четыре года Минск и Ростов-на-Дону нарастили взаимную торговлю более чем в два раза. Российские партнеры заинтересованы в поставках белорусской техники, в частности коммунальной. Также с начала года экспортировано более 200 тракторов МТЗ. Еще 80 сельхозмашин отправят в российский регион до конца года. Кроме того, в Ростовскую область более 100 единиц техники экспортировал МАЗ. Также гостям интересен белорусский опыт в области благоустройства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Подписание таких соглашений – это очень хорошая динамика для взаимовыгодного сотрудничества. Мы изучаем опыт наших коллег, очень много интересного в ходе сегодняшнего общения, это и в области жилищно-коммунального хозяйства. Есть что пообсуждать, есть чему поучиться, и мы будем обмениваться делегациями, в области, конечно, молодежной политики – это, наверное, наша самая главная задача, чтобы наша молодежь встречалась, общалась. Это то направление, которое мы должны совместно развивать.

Александр Скрябин, глава Ростова-на-Дону (Россия):

Мы сотрудничаем давно, у нас в сфере спорта, культуры уже наладились совместные мероприятия. Это «Кубок Дружбы», который проходит ежегодно в Ростове. В дни города, в дни праздничных, торжественных событий мы обмениваемся коллективами.

С точки зрения работы коммунальных предприятий, здесь, наверное, доказывать ничего не надо. Город чистый, зеленый, и я всегда сторонник – лучшие муниципальные практики брать в использование. Зачем что-то новое придумывать? У кого можно взять? Конечно, у побратима. Они расскажут правду и поделятся достоверной информацией.

Речь шла и о перспективах возобновления прямого авиасообщения между Минском и Ростовом-на-Дону. Учитывая географическое расположение Ростовской области как транзитной территории между западной границей России и Северным Кавказом, логистика может стать еще одним важным направлением взаимодействия.