Вместо серой плитки – каменный ковер, или как в Могилёве проходит масштабная реконструкция главной пешеходной улицы
Инициативу по благоустройству в 2025-м с радостью поддержали жители страны, и она стала новым импульсом для развития населенных пунктов. Обновление переживает каждый уголок Беларуси. Например, в Могилеве прямо сейчас идет реконструкция главной пешеходной улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И речь не про косметический ремонт – это масштабный проект длиной в три километра, который не только преобразит центральную часть города, но и по пути зайдет в каждый жилой двор, где добавит комфорта, уюта и интерактива.
Как мастерам удается делать город современным, не забывая о его истории, знает Юлия Мычка.
В Год благоустройства в Могилеве приступили к реконструкции главной пешеходной улицы города. Автор концепции обновления – Институт «Могилевгражданпроект». Архитекторы поставили перед собой амбициозную задачу: не просто «переодеть» улицу, а создать совершенно новое пространство.
Виталий Роговцев, архитектор предприятия «Могилевгражданпроект»:
Это туристическая линия. Будет интересно, чтобы туристы смогли прогуляться не только по центральной части, по улице Ленинская, а смогли вильнуть и зайти во дворик. Посмотреть самобытные наши дворики, интересные, уютные, благоустроенные, не закрытые.
Вместо серой скучной плитки – каменный ковер. Четыре тысячи квадратных метров современного покрытия, которое архитекторам удалось органично вплести в ткань исторического центра.
Качество – в мелочах и деталях. Даже подземные коммуникации теперь скрывают не безликие люки, а уникальные изделия с символом города – львами, отлитые на Могилевском металлургическом заводе. Все это создает гармонию и стиль.
Впервые за долгие годы архитекторская рука коснулась дворов и переулков Могилева, что скрываются за историческими фасадами. И такой подход не только расширяет центральную улицу, но и представление гостей о Могилеве. Чтобы один случайный поворот не испортил впечатления о городе. Но забота не столько о туристах, сколько о местных жителях. Обычный склон и стена гаража в этом дворе превратились в уютную и полезную локацию.
Андрей Бурый, начальник планово-технического отдела Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Управление коммунальных предприятий»:
Здесь обыграли такую зону: была простая невзрачная возвышенность. В рамках реконструкции выполнили устройство монолитных железобетонных стен, облицевали их гранитом, а наверху устроили детские игровые площадки с небольшой зоной отдыха.
Забор с клавишами и велопарковка в виде скрипичных ключей. Первый этап преображения пешеходной Ленинской коснулся двора Детской школы искусств №4. Территория учебного заведения полностью преобразилась. Новая тротуарная плитка позволила увеличить количество подходов к школе. Современное освещение для комфорта и безопасности.
Подробности в видео.