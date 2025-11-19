Вместо серой плитки – каменный ковер, или как в Могилёве проходит масштабная реконструкция главной пешеходной улицы

Инициативу по благоустройству в 2025-м с радостью поддержали жители страны, и она стала новым импульсом для развития населенных пунктов. Обновление переживает каждый уголок Беларуси. Например, в Могилеве прямо сейчас идет реконструкция главной пешеходной улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И речь не про косметический ремонт – это масштабный проект длиной в три километра, который не только преобразит центральную часть города, но и по пути зайдет в каждый жилой двор, где добавит комфорта, уюта и интерактива.

Как мастерам удается делать город современным, не забывая о его истории, знает Юлия Мычка.

В Год благоустройства в Могилеве приступили к реконструкции главной пешеходной улицы города. Автор концепции обновления – Институт «Могилевгражданпроект». Архитекторы поставили перед собой амбициозную задачу: не просто «переодеть» улицу, а создать совершенно новое пространство.