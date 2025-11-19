Партнёрские роды – это дорого? Медики развеяли миф
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что необходимо для того, чтобы участвовать в партнерских родах?
Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:
Мы уже сказали, что сертификат о прохождении партнерских родов, это можно пройти в любой женской консультации, не обязательно какие-то платные курсы. Базовые какие-то знания, чтобы мужчина понимал вообще, куда он идет. Не надо проходить какие-то там дорогие курсы, несколько занятий в консультации, они могут быть абсолютно бесплатными.
Евгений Пустовой:
В 6-м роддоме такая практика за деньги, да? Дорого это стоит?
Елена Бруй, акушерка родильного дома 6-й городской клинической больницы Минска:
У нас с 2023 года на базе 6-го роддома при поддержке Министерства здравоохранения работает пилотный проект – партнерские роды на бюджетной основе, если мама или пара относится территориально к нашему роддому и проходит курсы платно.
Елена Спиридонова:
Деньги не решают вообще ничего. Есть бесплатная возможность, было бы желание, скажем так, минимальный набор анализов, флюорография и справка от терапевта на момент того, что у партнера нет инфекционных каких-то заболеваний. И все, пожалуйста, приходите, поддерживайте друг друга и рожайте.
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