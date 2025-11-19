Партнёрские роды – это дорого? Медики развеяли миф

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Что необходимо для того, чтобы участвовать в партнерских родах?

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:

Мы уже сказали, что сертификат о прохождении партнерских родов, это можно пройти в любой женской консультации, не обязательно какие-то платные курсы. Базовые какие-то знания, чтобы мужчина понимал вообще, куда он идет. Не надо проходить какие-то там дорогие курсы, несколько занятий в консультации, они могут быть абсолютно бесплатными. Евгений Пустовой:

В 6-м роддоме такая практика за деньги, да? Дорого это стоит?