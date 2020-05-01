«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Первомай отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже более века этот день остается объединяющим символом людей самых различных профессий и поколений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше.

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей. Вместе мы справимся со всеми вызовами времени.