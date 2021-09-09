«Всегда запретный плод сладок». Почему мы привыкаем к вкусной еде и можно ли избавиться от пищевой зависимости?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мы затронули тему стресса. Подробнее об этом читайте здесь. И на радостях многие люди кушают. Мне кажется, все радостные события сопровождаются вкусной едой. По мнению диетологов, ожирение у людей возникает в связи с пищевой зависимостью. Какая основная причина появления пищевой зависимости?

Яна Никитина, психолог:

Хотела бы возразить. Что такое пищевая зависимость? Возьмем, допустим, алкогольную зависимость. Чтобы излечиться от этой зависимости, нужно отказаться от употребления алкоголя. С пищевой зависимостью так невозможно сделать, потому что она у нас идет с рождения. Можно сказать, как зависимость от воздуха – мы дышим и уже зависимы от воздуха. И так же еда – она нам просто необходима.

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Бизнес-план вообще – создать новые продукты и нам всем навесить мнение, что мы такие зависимые и нами можно манипулировать с помощью еды сейчас постоянно. И сейчас все магазины, СМИ – повсюду все говорят о том, что вы должны есть, есть, есть. А куда уже есть? Уже не помещается столько еды, сколько есть сегодня, а мы все продолжаем есть. И потом уже действительно появляются эти зависимости. Может быть, мы что-то компенсируем. Но какое у нас всех было детство? Я думаю, у всех оно было и странное, и веселое, и радостное. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Голодное детство – недоели вкусных булочек. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Зато сколько у нас было оладушек и блинчиков.

Алесь Белый, историк материальной культуры:

Голодное детство предыдущих поколений, бабушек в частности в послевоенное время. Я четко знаю, моя основная проблема, что я ем слишком много хлеба (читайте далее). Яна Никитина:

Всегда запретный плод сладок. Когда мы что-то убираем, в итоге этим и переедаем. Когда продукт легализуем, я понимаю, что люблю хлеб и могу его два раза в день есть. Но когда я постоянно мучаюсь совестью, чувством вины, потому что ем хлеб, а мне со всех сторон говорят, что это так вредно, он сразу же отложится, тогда, конечно, я переедаю, потому что ем, как в последний раз. А если я понимаю, что каждый день могу его есть, то такой необходимости в этом продукте, когда он не запрещен, нет.