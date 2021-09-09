Китайская вакцина прошла проверку в Беларуси и направлена в учреждения здравоохранения

Новости Беларуси. Китайская вакцина от COVID-19 прошла контроль качества и отправилась в организации здравоохранения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество распределяемой вакцины будет зависеть от численности населения региона. Так, около 200 тысяч доз получат организации Минска. Гомельская, Минская и Брестская области – по 150 тысяч доз, до 120 тысяч доз примут Гродненская, Витебская и Могилевская области.

Таким образом, 9 сентября распределен миллион доз вакцины, которая была доставлена самолетом из Пекина. Еще 500 тысяч доз, которые были получены в рамках дружеской гуманитарной помощи, будут распределены позже. При доставке соблюдаются все необходимые температурные условия.

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:

Доставка вакцины осуществляется с соблюдением принципа холодовой цепи. Условия хранения данной вакцины (Vero Cell) от 2 до 8 градусов Цельсия. Перевозка осуществляется в специальных контейнерах и специальных автомобилях, оборудованных холодильными установками. На протяжении всей цепи следования обеспечивается мониторинг температуры с использованием специальных датчиков – даталоггеров.