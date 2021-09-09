В 2021-м сотрудники МЧС вывели из лесов 67 человек. Расскажем в «Центральном регионе», как не заблудиться

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Только в 2021 году спасатели Минской области 57 раз участвовали в поисковых работах, в рамках этих случаев были найдены 67 человек, девять из которых дети. Спасатели напоминают, что к походу в лес нельзя относиться легкомысленно, хорошо подготовьтесь. Выберите плотную, непромокаемую одежду и обувь, один элемент пусть обязательно будет ярким. Он поможет вас найти, если вы все-таки потеряетесь. Сообщите о своих планах родственникам или близким, тем людям, которые побеспокоятся, если вы не вернетесь вовремя, сообщите, когда и с какой стороны вы планируете заходить в лес. С собой возьмите минимальный запас воды, еды, а также медикаменты, если принимаете их постоянно. Важным атрибутом является хорошо заряженный мобильный телефон, в последнее время именно этот гаджет позволяет спасателям максимально быстро находить потерявшихся в лесах.