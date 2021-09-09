В 2021-м сотрудники МЧС вывели из лесов 67 человек. Расскажем в «Центральном регионе», как не заблудиться

Новости Беларуси. Грибной сезон в разгаре. Только в 2021 году сотрудники МЧС спасли в лесах Минской области 67 заблудившихся человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Грибной сезон в разгаре. Только в 2021 году сотрудники МЧС спасли в лесах Минской области 67 заблудившихся человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В поисковых операциях задействованы спецтехника, квадроциклы, а также новая программа распознавания лиц с помощью снимков с дрона. К поискам, как правило, подключаются добровольцы, сотрудники местных лесхозов и органов внутренних дел. Как показывает практика, нередко спасателям приходится искать даже опытных грибников.
Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Только в 2021 году спасатели Минской области 57 раз участвовали в поисковых работах, в рамках этих случаев были найдены 67 человек, девять из которых дети. Спасатели напоминают, что к походу в лес нельзя относиться легкомысленно, хорошо подготовьтесь. Выберите плотную, непромокаемую одежду и обувь, один элемент пусть обязательно будет ярким. Он поможет вас найти, если вы все-таки потеряетесь. Сообщите о своих планах родственникам или близким, тем людям, которые побеспокоятся, если вы не вернетесь вовремя, сообщите, когда и с какой стороны вы планируете заходить в лес. С собой возьмите минимальный запас воды, еды, а также медикаменты, если принимаете их постоянно. Важным атрибутом является хорошо заряженный мобильный телефон, в последнее время именно этот гаджет позволяет спасателям максимально быстро находить потерявшихся в лесах.
Что делать если вы все-таки заблудились в лесу и как проходят поисковые операции? Подробнее об этом в программе «Центральный регион» 11 сентября на СТВ. Расскажем о грибных местах Минщины, суевериях и лайфхаках опытных грибников и возможностях заработать на дарах леса.