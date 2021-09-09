Лазуткин: год назад начались первые попытки стачек в системе образования. Тогда нам рассказывали, что осталось совсем немного

Новости Беларуси. С началом учебного года в Сети активно обсуждают, какой должна быть государственная политика в школе. При этом в блогерском сообществе начались попытки провоцировать агрессию и травлю в отношении учителя и системы образования в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как проходили «чистки» в системе образования на Западе и почему сегодня именно белорусский учитель является опорой государства, расскажет Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Ровно год назад начались первые попытки стачек в системе образования, в основном в четырех столичных вузах. Тогда нам рассказывали, что осталось совсем немного и что уже в следующем сентябре дети пойдут в свободную школу. Давайте посмотрим, что обычно происходит с образованием после победы демократии. Об этом могли бы рассказать бывшие учителя в ГДР. После объединения Германии все школьные учителя с востока проходили специальный фильтр, проверку лояльности. Это не касалось учителей математики или химии. Нет, западные немцы проверяли гуманитарный блок. Каких взглядов эти люди, готовы ли они принять идеологию ФРГ и только тогда работать в школе? Такая же проверка проходила во всех прочих сферах.

В 1992 году Райнер Эппельман возглавил следственную комиссию в Бундестаге по осмыслению прошлого, диктатуры СЕПГ. Шесть лет работы, 34 тома свидетельств. Это положило начало публичному судебному разбирательству над бывшей верхушкой ГДР, но далеко не всех удалось привлечь к ответственности.

Райнер Эппельман, член правления Федерального фонда исследования диктатуры СЕПГ:

Частично бывшие члены СЕПГ, занимавшие в ГДР руководящие посты, успешно работают в бизнесе. У них хорошие связи в странах Восточной Европы и России. Бизнес этим пользуется.

Андрей Лазуткин:

Как видите, сегодня Deutsche Welle рассказывает об этом с гордостью, правда, переживают, что не всех коммунистов вычистили. Это называется люстрация. То есть когда вы не поддерживаете государство, которое платит вам зарплату, вы нежелательный элемент в системе. И никто не выставлял ФРГ никаких претензий. Но когда мы увольняем лиц с враждебной идеологией, которые сами сознательно идут на провокации, чтобы выехать на Запад в качестве беженцев, это вызывает глубокую озабоченность, например, у Польши. Но год назад речь вообще не шла о какой-то мирной люстрации. Например, школу № 84 в Уручье пытались сжечь, к заборам школ Минска несли похоронные венки и били стекла кирпичами. А личные данные директоров и учителей начали публиковать в Telegram-каналах с угрозами убийств. Но год спустя после попытки переворота все вокруг стали смелыми и умными. Появляются некие блогеры, которые уже называют работников образования «плесенью», «предателями» и далее по списку. Это что, благодарность людям за их работу?

Президент на этот счет выразился однозначно, пусть господа блогеры послушают еще раз. Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию

Андрей Лазуткин:

И, конечно, подымается блок вопросов, связанный с исторической политикой. Звучит мнение, что надо просто выбросить из учебников польскую и литовскую часть истории, потому что беспорядки координировались с территории Польши и Литвы. Ну, это такие рассуждения в стиле движения «Талибан». Видимо, если убрать из школьной программы упоминания о ВКЛ или Речи Посполитой, это на что-то повлияет. Но вы же не думаете, что зэки с 4-5 судимостями, а тем более граждане других государств, которых брали на беспорядках, учились на учебниках истории Беларуси? Все эти исторические разборки и претензии начались в 90-е годы. Вчера на карте было одно государство, а сегодня это уже 15 отдельных республик. То есть маленькие, но гордые народы с великим прошлым и такими же великими претензиями друг к другу. А потом, когда по СНГ прокатилась серия гражданских войн, воевали между собой бывшие советские граждане. Советским оружием. И хорошо говорящие по-русски. Мы уже отвыкли от новостей, типа вот таких.

Обстановка в Сухуми, несмотря на относительное затишье, остается тревожной. Ночные набеги сил Конфедерации горских народов и снайперы-абхазы делают все возможное для дестабилизации обстановки в городе. На территории санатория Министерства воздушной обороны России снайпером было убито двое отдыхающих. В результате нападений на железнодорожный вокзал диверсионной группой было убито двое кабардинцев, взято в плен двое адыгейцев и трое чеченцев, убит один грузинский гвардеец.