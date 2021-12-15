«Всегда придётся оглядываться по сторонам». Александр Субботин рассказал об ожиданиях от работы на малой родине

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – ситуации в социальной сфере. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение.

То, что будет непросто – и из-за ситуации в стране, и из-за положения дел непосредственно в Витебской области – Александр Субботин понимает. Тем более регион – его малая родина. А дома, как говорится, и стены помогают.