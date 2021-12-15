«Всегда придётся оглядываться по сторонам». Александр Субботин рассказал об ожиданиях от работы на малой родине

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – ситуации в социальной сфере. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение.
То, что будет непросто – и из-за ситуации в стране, и из-за положения дел непосредственно в Витебской области – Александр Субботин понимает. Тем более регион – его малая родина. А дома, как говорится, и стены помогают.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Любое назначение в любой регион это, конечно, большая ответственность, большой спрос, большая работа. В два раза это важнее, потому что, как вы отметили, назначение происходит в такое время непростое. Но, наверное, самое важное и то, что меня больше подстегивает, это что здесь моя родина. Я здесь родился, провел лучшие годы, выучился. Здесь живет моя семья, которая, несмотря на все мои перемещения, уже почти 10 лет они оставались здесь и сказали, что здесь и будут. Поэтому тут даже никакого контролера не надо. Когда мать подойдет и скажет: «Сынок, что-то не то делается, как я людям в глаза смотреть буду?» Поэтому будет достаточно непросто мне в этой ситуации работать. Всегда придется более внимательно оглядываться по сторонам и помнить, что я по этой земле ходил, хожу и буду ходить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Михайлович, мама – это хорошо. Есть недостаток – она всегда нас пожалеет. А я-то не пожалею. Ну, я от души тебе говорю.
Александр Субботин:
Поверьте, мама первая не пожалеет. Чтобы не стыдно было смотреть людям в глаза, я получу по первое число. Несмотря на то, что я уже вроде взрослый, но получаю до сих пор.
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