В Минске завершился открытый кубок Беларуси по велоспорту на треке

В столице завершился открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке, рассказали в программе «СТВ-Спорт». За награды вели борьбу более 70 сильнейших спортсменов.

В заключительный день медали разыгрывали в кейрине и мэдисоне. У женщин равных не было Варваре Босяковой. У мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Артем Зайцев. Что касается командной гонки, то золотой результат показала национальная дружина, в составе которой выступила и лидер нашей сборной Анна Терех. Этот турнир для велосипедистов стал подготовительным к одному из главных стартов сезона – чемпионату Беларуси. За звание сильнейшего будет бороться вся элита страны.