В Минске завершился открытый кубок Беларуси по велоспорту на треке
В столице завершился открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке, рассказали в программе «СТВ-Спорт». За награды вели борьбу более 70 сильнейших спортсменов.
В заключительный день медали разыгрывали в кейрине и мэдисоне. У женщин равных не было Варваре Босяковой. У мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Артем Зайцев. Что касается командной гонки, то золотой результат показала национальная дружина, в составе которой выступила и лидер нашей сборной Анна Терех. Этот турнир для велосипедистов стал подготовительным к одному из главных стартов сезона – чемпионату Беларуси. За звание сильнейшего будет бороться вся элита страны.
Анна Терех, спортсменка национальной сборной Беларуси по велоспорту на треке:
Любой старт важен в любом случае, и этот в качестве подготовки к дальнейшим стартам, в принципе, неплох. Два первых места, я считаю, хорошо, но, конечно, всегда есть моменты, которые хочется улучшить. В целом неплохо.
Петр Ворон, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту:
На протяжении трех дней Кубка довольно-таки интересные гонки. Видно, что спортсмены готовы. Идет упорная борьба, показываются хорошие результаты. В принципе, лидеры нашей команды ими же и остаются. На сегодняшний момент мы проводим анализ по итогам проведенных соревнований в России. В принципе, на текущий момент в командной гонке преследования у нас есть две хорошие команды мужские. Надеемся на будущее, что из этих двух команд мы сделаем достойную команду, которая примет участие в международных соревнованиях.
Всего на открытом Кубке Беларуси по велоспорту на треке было разыграно 16 комплектов наград в 6 дисциплинах.