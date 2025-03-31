Алексей Протас забросил 30-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Алексей Протас провел очередной результативный матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий отметился заброшенной шайбой на 41 минуте. Этот гол стал 30-м для нашего форварда. Земляк является четвертым игроком в истории НХЛ, достигшим такой отметки за сезон. Причем все взятия ворот были либо в меньшинстве, либо в равных составах. В сезоне у Протаса 65 очков при показателе полезности +40.

В этом противостоянии голом отметился и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб. Однако это не помогло «Вашингтону». «Столичные» дома уступили «Баффало» – 5:8.

«Чикаго» Артема Левшунова проиграл «Юте» – 3:5. Наш защитник заработал в этой встрече ассистентский балл в середине второго отрезка, когда счет стал равным – 1:1. Белорус провел на льду дольше, чем любой из игроков обороны «ястребов» – почти 21 минуту, исполнил один бросок в створ, применил два силовых приема и завершил поединок с показателем полезности -1.