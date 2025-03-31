В Минске планируют увеличить количество арендного жилья

Повысить социальную защищенность. В Беларуси взят курс на масштабное строительство арендного жилья. Только в столичном жилфонде порядка 12 тысяч таких квартир. И это количество будет расти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В первую очередь квадратные метры предоставляют работникам востребованных профессий, медикам, учителям, ученым, и молодым специалистам.

Даниил Ярмольчик уже успел оценить все плюсы арендных квадратов. После окончания вуза назрел жилищный вопрос. Покупку квартиры молодому специалисту потянуть непросто. Даниил обратился в администрацию своего района, где ему предложили варианты арендного жилья. Всего через две недели на выбор предоставили две квартиры.

Даниил Ярмольчик: Жилищный вопрос, конечно, острый для каждого приезжего. Я сходил на прием к нашему начальнику жилполитики администрации, она мне рассказала весь алгоритм. Мне объяснили, что на сайте администрации во вкладке жилполитики постоянно выкладывают информацию о наличии доступного арендного жилья. Я отслеживал эту информацию. И когда она появилась, я пришел в «Одно окно» администрации. Написал заявление. Учитывая, что ты снимаешь квартиру у государства, это гораздо выгоднее.

Арендное жилье предоставляют гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В отличие от съемного, это защита от вольностей арендодателя и более выгодные условия оплаты.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Всего в столице порядка 12 тысяч арендных квартир. Созданы все условия, чтобы быстро и выгодно решить жилищный вопрос.