В Минске планируют увеличить количество арендного жилья
Повысить социальную защищенность. В Беларуси взят курс на масштабное строительство арендного жилья. Только в столичном жилфонде порядка 12 тысяч таких квартир. И это количество будет расти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В первую очередь квадратные метры предоставляют работникам востребованных профессий, медикам, учителям, ученым, и молодым специалистам.
Как получить арендное жилье? Узнала Анастасия Близнюк.
Даниил Ярмольчик уже успел оценить все плюсы арендных квадратов. После окончания вуза назрел жилищный вопрос. Покупку квартиры молодому специалисту потянуть непросто. Даниил обратился в администрацию своего района, где ему предложили варианты арендного жилья. Всего через две недели на выбор предоставили две квартиры.
Даниил Ярмольчик:
Жилищный вопрос, конечно, острый для каждого приезжего. Я сходил на прием к нашему начальнику жилполитики администрации, она мне рассказала весь алгоритм. Мне объяснили, что на сайте администрации во вкладке жилполитики постоянно выкладывают информацию о наличии доступного арендного жилья. Я отслеживал эту информацию. И когда она появилась, я пришел в «Одно окно» администрации. Написал заявление. Учитывая, что ты снимаешь квартиру у государства, это гораздо выгоднее.
Арендное жилье предоставляют гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В отличие от съемного, это защита от вольностей арендодателя и более выгодные условия оплаты.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Всего в столице порядка 12 тысяч арендных квартир. Созданы все условия, чтобы быстро и выгодно решить жилищный вопрос.
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