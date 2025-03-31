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Новый губернатор Гродненской области Караев рассказал, как будет выстраивать работу с кадрами

31 марта 2025 17:42
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Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руководитель Гродненской области – теперь Юрий Караев. Читайте здесь. 

Новый губернатор Гродненской области Караев рассказал, как будет выстраивать работу с кадрами-2

В управлении образцовой области страны сложился идеальный тандем – Юрий Караев и Владимир Караник. У каждого были взаимодополняющие черты. Но после назначения Караника на пост вице-премьера самая европеизированная область страна на плечах управленца с генеральскими погонами. Общий язык с управленческим штабом региона он нашел в предыдущей должности.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Очень крепкая команда профессионалов, заместителей председателя облисполкома, сложилась благодаря взвешенной дальновидной политике Владимира Степановича Караника. Традиционно сильные кадры и в экономике, и в сельском хозяйстве, в строительстве, ЖКХ, медицине, образовании. Очень серьезные начальники комитетов и главных управлений. Менять что-то пока необходимости я не вижу. Надо усиливать информационно-пропагандистскую составляющую, идеологическую работу.

# Юрий Караев # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Отставки и назначения в Беларуси

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