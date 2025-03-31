Серьёзные кадровые решения у Лукашенко! Кто получил портфели руководителей?

Начинаем сегодня с важнейших кадровых решений главы государства. Руководители двух регионов страны и глава министерства – таков итог этого понедельника во Дворце Независимости. Впрочем, сегодняшние назначения не стали неожиданностью – это закономерный итог предыдущих перестановок в вертикали власти, когда несколько ключевых портфелей оказались вакантны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, руководитель Гродненской области – теперь Юрий Караев. До этого момента он был помощником главы государства по региону и работал в тандеме с предыдущим губернатором Владимиром Караником. Минскую область возглавил Алексей Кушнаренко. Руководство Минэнерго в его послужном списке до этого дня. А, соответственно, освободившуюся должность министра энергетики занял Денис Мороз, поднявшийся на ступень выше по карьерной лестнице. О чем Президент говорил с назначенцами, какие задачи ставил и какие порой неудобные вопросы задавал? Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Продолжается формирование новой команды и цитатника Президента для управленцев. Лукашенко: наша жизнь – ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и людей. Читайте здесь. Такое напутствие Президент дал министру энергетики и его заму. У обоих сегодня изменился статус. Рабочая неделя началась с серьезных кадровых решений. В Минской области новый губернатор. Должность стала вакантной после того, как Александр Турчин возглавил правительство. На его место пришел теперь уже бывший министр энергетики.

– В «Сипаково-Агро» мы встречались.

– «Газовик-Сипаково», товарищ Президент.

– Я помню, я тебя часто допрашивал, а в конце спросил: а как они работают, сами или ты им деньги все вваливаешь? Они тогда у тебя вышли на самоокупаемость. С сельским хозяйством сталкивался. Я по глазам заметил, что оно тебе не чуждо. С тех пор я присматриваюсь к твоей работе. И подумал о том, что эти простые трудяги, деревенские, это как раз тебе будет по душе. У нас в характере – доверие, войти в ситуацию, пожалеть и прочее. Мы будем входить в ситуацию аграриев и их жалеть, но нужен результат.

Шесть лет прошло, а глава государства в деталях помнит эту поездку. Уже тогда «Сипаково-Агро» заметно отличалось от соседних хозяйств Могилевской области. Смотрите в видео. Хозяйство было на балансе у газовиков, а Кушнаренко тогда возглавлял это направление белорусской энергетики. В газовой отрасли он прошел все ступни карьерной лестницы. Имеет два диплома о высшем образовании. Закончил полоцкий университет и альма-матер белорусских управленцев. В министерском кресле он побыл не долго, не больше восьми месяцев. Но период работы в должности был насыщенным. Это и формирование единого рынка электроэнергии Союзного государства. Читайте здесь. А после летнего урагана в стране активно занялись реконструкцией энергетической логистики – заменой опор и электросетей. Управленческий опыт теперь пригодится в руководстве самого центрального региона Беларуси. Это индустриальное сердце государства и один из аграрных флагманов страны. Кушнаренко: надеюсь, что опыт, который есть у меня, позволит эффективно работать на благо Минщины.

В кабинет Первого Алексей Кушнаренко пришел вместе со своим заместителем. Именно ему он и предложил передать свой министерский портфель. Подробности.

Профессиональные и личные качества – Президент, как и обещал, ставит на крыло плеяду молодых управленцев. Госслужащих, сформированных в годы формирования современной белорусской государственности. Юрий Караев в представлении не нуждается. Ни в стране, ни в Гродненской области. Здесь он последние пять лет, не в самые спокойные годы в суверенной истории, проработал помощником Президента и инспектором по Гродненской области. Сегодня Юрий Хаджимуратович вернулся в жемчужину Беларуси с портфелем губернатора. Лукашенко – Караеву: без дисциплины и порядка мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать. Читайте здесь. Юрий Караев награжден орденом «За службу Родине». Именно эта награда лучше всего характеризует его трудовую биографию. До министерского кресла руководил самыми активными подразделениями в системе внутренних дел. С 2020 года милицейскую службу сменил на госслужбу. Задачи гражданские, но, как в строю, не обсуждаются, а исполняются.