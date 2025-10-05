Всегда можно договориться. Перспективы развития ЕАЭС и СНГ обсудили в Минске. Подводим итоги

Беларусь традиционно выступает за интеграцию в разных форматах. Но самый продвинутый – это Союзное государство. Этот опыт может стать основной для развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В СНГ больше политического характера, в ЕАЭС – торгового и финансового. Но на примере того же союза Минска и Москвы видим, что всегда можно договориться, было бы желание и политическая воля. А все остальные подтянутся.

Отечественная программа «Один район – один проект» в действии. В Чашницком районе Витебской области обосновался новый консервный завод. Их направление – переработка именно дикой рыбы. Договоренности ЕС способствуют такой кооперации. Анатолий Коростин, директор консервного завода:

Заключены партнерские отношения с предприятием, которое добывает рыбу на Камчатке. У них есть свой флот, они добывают данную рыбу и будут поставлять ее с перспективой переработки. Мы берем рыбу, они нам передали свои технологии, по которым ее перерабатывают. Из консервантов там только соль и вода. Иных консервантов там нет. И поверьте, это очень качественный продукт, очень вкусный. Думаю, в ближайшее время появится на рынках наших магазинов. Целевые рынки сбыта – Беларусь и страны евразийского пространства. Это предприятие лишь капля моря выгоды ЕАЭС. Большинство предприятий «пятерки» могли бы плыть по течению, барахтаясь в условиях грязной санкционной политики. Но благодаря защитным мерам тесной экономической интеграции чувствуют себя на нашем пространстве как рыба в воде.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Инициативы, которые выдвигались нашими президентами еще в 90-е годы по усилению интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в рамках СНГ, в рамках Союзного государства, в рамках ЕС, в настоящее время стали крайне актуальными. Это связано с тем, что экономика является основой для развития всех остальных форм общественного сознания и связи.

Уходящая неделя стала для нас неделей интеграции. Глава государства за полминуты смог совершить рукопожатие с руководителями правительств государств, которые занимают шестую часть суши и расположены в самом центре Евразии. Минск стал центром дискуссии о будущем евразийской интеграции. Белорусская столица приняла заседание глав правительств СНГ и ЕАЭС. Президент встречался с высокими представителями и озвучил посылы евразийской интеграции. Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития». Подробности.

Сейчас у мира появилась надежда на справедливость. Теперь на чаше весов коллективному Западу не одиноко. Формируется новая коллективная сила Глобального Юга – ШОС и БРИКС. В обеих организациях мы занимаем достойное место, а рядом ближайшие, самые тесные союзники. Но ШОС и БРИКС это про планетарный климат, а мы должны обеспечивать достойную погоду в своем регионе. Именно для этого и нужны наши региональные интеграции – СНГ и ЕАЭС.

Владимир Евсеев, руководитель отдела Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ (Россия):

Союзное государство, Российская Федерация и Республика Беларусь, может стать тем драйвером, который даст новый толчок для евразийской интеграции. Я очень рад, что сейчас председателем является Республика Беларусь, которая много вкладывает в то, чтобы эта интеграция развивалась. Ведь межправкомиссия, которая только что прошла Минск, это была третья межправкомиссия, на которой были решены очень серьезные вопросы, которые способствуют развитию евразийской интеграции. Лукашенко: сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал сотрудничества. Подробности.

В СНГ и ЕС состоят большие государства, Россия, Казахстан, но именно наша Беларусь стояла у истоков и является активным инициатором постсоветской интеграции. Алексей Авдонин:

Стоит вопрос о том, чтобы максимально вовлекать страны СНГ в структуры ЕАЭС и тем самым усиливать этот единый рынок, обеспечивать его стабильность и возможность для дальнейшего экономического роста всех стран.

Несмотря на скептические заявления по поводу ЕАЭС и СНГ, нашу территорию пытаются растягивать по разным союзам и даже внешнеполитическим курсам. Ведь именно единство позволит нам стать консолидированным пространством для контроля логистических коридоров Север – Юг и Запад – Восток. Владимир Евсеев:

СНГ очень важно для всех государств-участников, потому что эта организация позволяет обеспечивать торговлю фактически без пошлин. Это зона свободной торговли на территории постсоветского пространства. И она выгодна даже тем государствам, которые из нее выходят. Например, Грузия, которая, выйдя из СНГ, выполняет много соглашений, которые действуют в рамках СНГ, потому что они просто выгодны. Само СНГ является частью такой структуры, как BRICS+. Поэтому очень важно, что мы нашли все-таки развязку по российско-азербайджанским отношениям. А поиск лучшей доли в чужом смысловом пространстве приводит к разбитому корыту. Опыт Украины показательный. Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС: давайте держаться друг за друга, нас нигде не ждут. Подробности. Создание ЕАЭС изрядно напрягло западные столицы. Постсоветское пространство должно было превратиться в зону дешевого рынка сырья и трудовых ресурсов и доступный рынок сверхприбыли для западных товаров. Появление на мировой карте союза «пятерки» изрядно попутало геополитические карты. Вместе легче держать любой удар.