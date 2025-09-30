Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС: давайте держаться друг за друга, нас нигде не ждут

На принципах равноправия и взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. О том, что именно к такому сотрудничеству стремится мировое большинство, отметил Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств государств – участников СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тему Президент озвучил не случайно. Ведь, по сути, через ЕАЭС и СНГ уже сформирован многоуровневый механизм регионального взаимодействия. А потому в этих двух международных организациях Александр Лукашенко видит серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая потенциал: от сырья до социальных связей, и в рамках СНГ, и на пространстве ЕАЭС наши государства могут создать территорию технологического суверенитета. Еще одно предложение Первого касается продовольственной безопасности Лукашенко: сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал сотрудничества. Единство ЕАЭС или стран СНГ позволит нам стать консолидированным пространством для логистических коридоров «Север – Юг», «Запад – Восток» – ведь расположение наших стран очень выгодно. Не поэтому ли их пытаются растягивать по разным союзам, и даже внешнеполитическим курсам. Но в итоге поиск лучшей доли в чужом смысловом пространстве приводит к разбитому корыту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вся проблема наших конфликтов, войн и прочего – экономическая. Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе. Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная. Поэтому давайте держаться друг за друга сейчас, давайте не будем бежать в разные стороны, никто нас нигде не ждет. Оторвать от общего могут. Ну так история об этом говорит! Оторвали и бросили! И кому мы потом нужны? Никому. Поэтому главное – наше единство сохранить. То, что наработано прежним поколением, то, что у нас есть.