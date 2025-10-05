Беларусь и Россия договорились о совместном производстве беспилотных «БЕЛАЗов». О чём ещё шла речь на «ИННОПРОМе»
Выставка «ИННОПРОМ» в этом году проходит в Беларуси. В Минске продукцию показали больше полутысячи компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. За три дня экспозицию посетили больше 14 тысяч человек. А на полях выставки резиденты провели целую серию переговоров, подписали документы о сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Здравствуйте, уважаемые гости.
Этого робота, который встречает гостей на промо, разработчики ласково называют сыночкой. Маленький, как ребенок, но что касается начинки и функционала, тут все по-взрослому.
Сергей Межохо, технический директор компании (Россия):
Он может выполнять роль обходчика, например, для трассы движения «БЕЛАЗа». Может выполнять роль мониторинга загазованности для помещений, куда не может зайти человек. Он строит карту местности, где проходит, и в дальнейшем может уже ходить без человека.
Несмотря на большой потенциал, роботам еще, конечно, далеко до человека. Хотя в чем-то уже и обгоняют Homo sapiens. К примеру, эта умная система, разработанная в России, любой автомобиль превращает в беспилотник, который не летает, а ездит. Причем неплохо. И это не постановка и не дипфейк – результаты полевых испытаний.
Такие машины уже не гости из будущего, а наше настоящие. Беспилотные такси колесят в США и Китае, скоро зарулят и в наши широты. Правда, речь больше о промышленной технике. На «ИННОПРОМе» Беларусь и Россия договорились о совместном производстве беспилотных «БЕЛАЗов», что поможет решить сразу несколько насущных проблем.
Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Есть проблемы с загазованностью карьеров. Эта проблема приводит к долговременным простоям карьера, когда вестись добыча полезных ископаемых не может. И применение таких технологий позволяет как раз таки не снижать производительность и вести добычу.
А этот трактор, хоть без человека и ни с места, но тоже с мозгами. Его фишка – поворотная кабина. Крутится на 180 градусов. Вспашка, культивация, рыхление, внесение удобрений – любые работы ему по плечу.
Ольга Коршун, СТВ:
Чтобы управлять такой умной техникой, особой адаптации или дополнительного обучения в целом не требуется. Все достаточно просто. Чтобы кабина поворачивалась в ту или иную сторону, достаточно нажать кнопку. Вообще, этот трактор – особая гордость для наших разработчиков. Не так-то много стран, которые в целом берутся за такую работу. И что еще радует, что здесь практически все белорусское.
О том, что в этом тракторе будет все свое, на «Гомсельмаше» решили сразу. Смело, но эксперимент того стоит, уверены специалисты. Из импортного – только гидравлика и двигатель. Его покупают в Китае, но готовится российская замена. Скоро подтянется и наш ММЗ.
Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения:
Конечно, сегодня идет интенсификация сельского хозяйства, и такие машины востребованы. Появляются широкозахватные различные агрегаты. И в том числе такая техника позволяет снизить количество проходов по полю, что будет приятно сказываться на качестве почвы.
А это уже плод совместного белорусско-казахстанского творчества. Один из самых популярных комбайнов на рынке Казахстана. Совместному производству уже почти 20 лет.
Батыр Оспанов, заместитель генерального директора:
У нас в Казахстане произведено и реализовано уже больше 6 тысяч единиц комбайнов. И скажу так, что данный комбайн – это самый популярный на территории всех регионов. Потому что он соответствует всем критериям для сельхозтоваропроизводителей. Как в цене, так и в качестве.
Вообще промышленная кооперация – это двигатель современной экономики. Если раньше говорили, что миром правит тот, кто владеет информацией, то сегодня первенство за теми, кто владеет технологиями. Однозначно белорусы движутся по пути развития. Осваивают новые высоты, но не теряют связь с землей и с партнерами, без которых покорять мир, в том числе технологий, практически невозможно.
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