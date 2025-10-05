Беларусь и Россия договорились о совместном производстве беспилотных «БЕЛАЗов». О чём ещё шла речь на «ИННОПРОМе»

Выставка «ИННОПРОМ» в этом году проходит в Беларуси. В Минске продукцию показали больше полутысячи компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. За три дня экспозицию посетили больше 14 тысяч человек. А на полях выставки резиденты провели целую серию переговоров, подписали документы о сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здравствуйте, уважаемые гости. Этого робота, который встречает гостей на промо, разработчики ласково называют сыночкой. Маленький, как ребенок, но что касается начинки и функционала, тут все по-взрослому.

Сергей Межохо, технический директор компании (Россия):

Он может выполнять роль обходчика, например, для трассы движения «БЕЛАЗа». Может выполнять роль мониторинга загазованности для помещений, куда не может зайти человек. Он строит карту местности, где проходит, и в дальнейшем может уже ходить без человека.

Несмотря на большой потенциал, роботам еще, конечно, далеко до человека. Хотя в чем-то уже и обгоняют Homo sapiens. К примеру, эта умная система, разработанная в России, любой автомобиль превращает в беспилотник, который не летает, а ездит. Причем неплохо. И это не постановка и не дипфейк – результаты полевых испытаний.

Такие машины уже не гости из будущего, а наше настоящие. Беспилотные такси колесят в США и Китае, скоро зарулят и в наши широты. Правда, речь больше о промышленной технике. На «ИННОПРОМе» Беларусь и Россия договорились о совместном производстве беспилотных «БЕЛАЗов», что поможет решить сразу несколько насущных проблем.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Есть проблемы с загазованностью карьеров. Эта проблема приводит к долговременным простоям карьера, когда вестись добыча полезных ископаемых не может. И применение таких технологий позволяет как раз таки не снижать производительность и вести добычу.

А этот трактор, хоть без человека и ни с места, но тоже с мозгами. Его фишка – поворотная кабина. Крутится на 180 градусов. Вспашка, культивация, рыхление, внесение удобрений – любые работы ему по плечу.

Ольга Коршун, СТВ:

Чтобы управлять такой умной техникой, особой адаптации или дополнительного обучения в целом не требуется. Все достаточно просто. Чтобы кабина поворачивалась в ту или иную сторону, достаточно нажать кнопку. Вообще, этот трактор – особая гордость для наших разработчиков. Не так-то много стран, которые в целом берутся за такую работу. И что еще радует, что здесь практически все белорусское.

О том, что в этом тракторе будет все свое, на «Гомсельмаше» решили сразу. Смело, но эксперимент того стоит, уверены специалисты. Из импортного – только гидравлика и двигатель. Его покупают в Китае, но готовится российская замена. Скоро подтянется и наш ММЗ. Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения:

Конечно, сегодня идет интенсификация сельского хозяйства, и такие машины востребованы. Появляются широкозахватные различные агрегаты. И в том числе такая техника позволяет снизить количество проходов по полю, что будет приятно сказываться на качестве почвы.

А это уже плод совместного белорусско-казахстанского творчества. Один из самых популярных комбайнов на рынке Казахстана. Совместному производству уже почти 20 лет.