20 лет ПВТ: с чего всё начиналось и к чему пришли? История главного стартапа страны

Вернемся к технологиям. На неделе о них громко заявили на «ИННОПРОМе». А в Беларуси в инновациях знают толк. 20 лет назад в нашей стране по инициативе главы государства был создан Парк высоких технологий и Беларусь постепенно превратилась в Кремниевую долину Восточной Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За два десятка лет в ПВТ отмечались и взлеты, и падения. Куда ж без этого! И сейчас не без доли критики, но в целом парк растет и развивается. А по некоторым направлениям и вовсе впереди планеты всей. Белорусский код успеха на неделе изучила Анастасия Иванникова.

Максим Жидков, заместитель директора компании по разработке программного обеспечения для виртуальной и дополненной реальности:

Дополненная реальность позволяет вам делать не только какие-то маленькие вещи, но и переносить вас в огромные помещения, в том числе целые замки.

Лучники тренируют стрельбу, мечники отрабатывают удары, а домашние животные мирно пасутся недалеко от людей. И все это происходит прямо на вашем столе. В дополненной реальности жизнь течет своим чередом. Можем подглядеть. В отдельных случаях такое волшебство не просто развлечение, а ключ к эффективной работе и даже помощь в адаптации тех, кому это так необходимо. Максим Жидков:

Мы разработали вот такие метки. Они клеятся на интерьер квартиры, и, подходя со своим телефоном или планшетом, мы сканируем метку.

Чайник – это прибор, который греет воду. Такую реальность будущего создает целая команда цифровых архитекторов – молодых и амбициозных, тех, кто с легкостью погрузит вас в жизнь известного скульптора и даже перенесет на поле битвы.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Для создания полноценного погружения в контент, чтобы каждый мог ощутить себя внутри происходящего, используют специальные камеры 360 градусов. Полученные панорамы просматривать можно либо при помощи VR-гарнитуры, или просто перемещая мобильное устройство.

А это и есть тот самый профессиональный помощник – VR-камера с кинематографичными 11К. Четкая детализация, плавные переходы, а главное – иммерсивное погружение. Такая реальность будущего востребована. Всего за полгода существования в компании убедились на собственном опыте. Среди заказчиков – музеи, прокуратуры или, к примеру, ГУВД.

Артем Осипук, директор компании по разработке программного обеспечения для виртуальной и дополненной реальности:

Последний наш проект – это проект, связанный с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Один стенд представлял собой танковый бой в виртуальной реальности с наполнением 3D-графикой, а второй стенд, где каждый мог ощутить себя героем и водрузить знамя над Рейхстагом.

Компания, к слову, резидент ПВТ – бонус существенный. Старт новой точки роста белорусской экономики дали в далеком 2005-м. Начинали всего с четырех видов деятельности, прирастали постепенно. 2017 год и принятый декрет № 8 здесь сыграли важную роль. Мощная законодательная поддержка тогда дала свой результат. Взять хотя бы взрыв экспорта IT-услуг. Анна Рябова, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

После декрета действительно был рекорд, эти 3 миллиарда. Сейчас у нас порядка 2 миллиардов. В принципе, это тоже очень достойная цифра, потому что она составляет 3% от ВВП. Это 20% экспорта услуг всей нашей страны. Притом что у нас работает всего 1,4 % работоспособного населения.