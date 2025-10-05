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В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска

05 октября 2025 16:43
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Сельское хозяйство – наша золотая жила. Конечно, есть вопросы в агропромышленном комплексе. Ну а куда без этого? В любой сфере будут нюансы. Главное, что мы не боимся их признавать и решать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Где-то задействует государственные ресурсы, где-то и в приказном тоне приходится говорить. Но результат есть. На 98 % обеспечена наша продовольственная безопасность. Нам точно можно не беспокоится о хлебе насущном.

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска-2

Хотя Беларусь пытались посадить на санкционную диету, вводя те же санкции. Но сейчас даже в Европе признают, что это было зря и нужного эффекта на достигли, а только отношения с нами испортили. Но хоть показали себя во всей красе. Об этом пишет британская Guardian. По данным издания, в Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска. Эксперты признают, что США повлияли на это. Но Европа разрознена, так что ожидать от нее много не стоит.

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска-4

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Можно ожидать каких-то предложений по началу хотя бы на уровне активизации дипломатических контактов. При этом активно будут выступать против такой корректировки западные соседи Беларуси, прежде всего Прибалтийские республики, скорее всего, и Польша тоже. 

Польша просто в своей внешней политике чуть более прагматична, чем Прибалтийские республики. У них есть цель по изоляции, они так и действуют, не обращая внимания даже на свои интересы. Поэтому они будут сопротивляться всяческим изменениям Брюсселя. И в итоге мы сейчас пока не можем говорить о каком-то едином отношении Запада в отношении Минска.

# Беларусь-Евросоюз # Сергей Рекеда

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