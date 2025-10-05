Сельское хозяйство – наша золотая жила. Конечно, есть вопросы в агропромышленном комплексе. Ну а куда без этого? В любой сфере будут нюансы. Главное, что мы не боимся их признавать и решать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где-то задействует государственные ресурсы, где-то и в приказном тоне приходится говорить. Но результат есть. На 98 % обеспечена наша продовольственная безопасность. Нам точно можно не беспокоится о хлебе насущном.

Хотя Беларусь пытались посадить на санкционную диету, вводя те же санкции. Но сейчас даже в Европе признают, что это было зря и нужного эффекта на достигли, а только отношения с нами испортили. Но хоть показали себя во всей красе. Об этом пишет британская Guardian. По данным издания, в Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска. Эксперты признают, что США повлияли на это. Но Европа разрознена, так что ожидать от нее много не стоит.