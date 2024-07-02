Торжественный приём по случаю юбилея освобождения Беларуси прошёл в Москве

По случаю приближающегося юбилея освобождения Беларуси в 1944 году в результате проведения наступательной операции «Багратион» в Москве состоялся торжественный прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей приветствовали глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в России Алексей Ершов. Наши страны заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, поэтому историческая память для белорусов священна. Ценности Великой Победы находят свое отражение в главных законах нашей страны, лежат в основе внешней и внутренней политики.

Мария Бутина, депутат Государственной думы России:

Историческая память для каждого из нас – это личная трагедия каждой семьи. И есть же поговорка «Иван, родства не помнящий» – человек, он как дерево: если дерево теряет корни, оно вянет. Все, это безжизненное, мертвое дерево. Мы те люди, у которых богатейшая история, история великих побед. Поэтому для каждого из нас этот праздник самый ценный, самый дорогой в наших сердцах.

Григорий Рапота, член Совета Федерации Федерального собрания России:

Ощущение не только радости, но и той трагедии, через которую прошел белорусский народ. Столько народа, сколько потеряла Беларусь в этой войне… Понятно, здесь этими вещами не соревнуются, это не тот случай. Потерять треть населения – это вообще большая трагедия.