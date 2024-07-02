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Вячеслав Володин прибыл в Беларусь для участия в торжественных мероприятиях 3 июля

02 июля 2024 07:41
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Мы вместе ковали Великую Победу, а теперь вместе отмечаем главные государственные праздники. Зарубежные делегации прибывают в Беларусь для участия в торжествах в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Володин прибыл в Беларусь для участия в торжественных мероприятиях 3 июля-1

Этим утром в национальном аэропорту Минск встречали борт из Москвы. Среди почетных гостей председатель Государственной думы России. Своего коллегу Вячеслава Володина у трапа самолета приветствовал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Вячеслав Володин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.

# День Независимости # общество # Вячеслав Володин # Игорь Сергеенко

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