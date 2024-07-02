В Волковысской ЦРБ открыли ангиографический кабинет

Медицина в регионах становится доступнее. Так, в Волковысской центральной районной больнице открыли ангиографический кабинет. Здесь будут оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения из шести районов Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ввод современного кабинета – это большой шаг на пути к выздоровлению для людей со сложными нарушениями ритма и проводимости. Медицинскую помощь пациенты при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения теперь смогут получать в оптимальные сроки. Ангиографическую службу в Волковыске укомплектовали профессионалами врачами-реаниматологами и хирургами, а также операционными медсестрами. Все они прошли переподготовку и стажировку в областном кардиологическом центре.

Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:

Данный ангиографический комплекс поможет оказывать помощь – как экстренную, так и плановую. Что касается экстренности, будет работать данный аппарат и плановое обследование пациентов, которое сегодня в прерогативе и является самым важным. Чтобы пациенты своевременно были планово обследованы, именно проведя им ангиографию.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Сегодня мы проводим ту работу, которая позволит организовывать в первую очередь опорные клиники, которые будут полностью оснащены современнейшим медицинским оборудованием, иметь подготовленных специалистов и близкий радиус действия, чтобы из соседних регионов туда могли бы доставить тех пациентов, которые нуждаются в этом лечении.