«Все условия, чтобы жить, работать, создавать семьи». Кочанова о развитии кооператива «Снов»

Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к уборке рапса. Так, в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Снов» задействовано порядка 20 комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активно убирают с полей также пшеницу. В 2022 году на центнеры с гектара позитивные прогнозы. Кроме того, в хозяйстве есть все необходимое не только для выращивания сельхозпродукции, но и изготовления кормов, производства собственной продукции. Решение о создании в Несвижском районе молочно-товарного комплекса было принято главой государства. И теперь отдача – колоссальная. Технологические возможности и социальные стимулы позволяют закреплять молодежь. С ценными кадрами 28 июля пообщалась Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента отметила: «Молодежь приезжает сюда, остается, несмотря на то, что это городские жители. Здесь созданы все условия, чтобы жить, работать, создавать семьи, растить детей».

Анастасия Ровдо, заведующая молочно-товарным комплексом СПК «Агрокомбинат Снов»:

Стараемся идти в ногу со временем, с наукой. Все, что мы видим, учимся где-то за рубежом или на форумах животноводства, которые в Минске у нас проводятся. Мы стараемся применить это у себя на месте.

Владимир Митронь, заместитель председателя правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Мясо мы все перерабатываем у себя. Производим в сутки около 35 тонн готовой продукции. И реализуем частично по фирменной торговле и другим магазинам нашей страны. И не только нашей страны. В том числе реализуем все в Российскую Федерацию, изучаем рынки других стран.