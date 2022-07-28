«Не под санкциями мебель». Назаров о потенциале «Гомельдрева» и расширении внутреннего рынка

Новости Беларуси. Белорусские деревообработчики и производители мебели должны использовать все резервы для укрепления своих позиций на рынке в этот непростой период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая предприятие «Гомельдрев». Вице-премьер изучил ассортимент в фирменном магазине, а также особенности производства в цехах.

Уход от европейских торговых сетей не потеря, а новая ниша для наших производителей мебели – уверен вице-премьер Беларуси Юрий Назаров. Главное, что в стране есть собственные древесные ресурсы. Производство продукции с более высокой добавленной стоимостью поможет предприятиям сгладить последствия санкций. За последние пять месяцев предприятия «Беллесбумпрома» нарастили продажи мебели на внутреннем рынке на 14 %.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не под санкциями мебель. Поэтому есть другие проблемы: платежи, отсутствие сертификата, вроде европейцы говорят, что нужен сертификат лесоуправления. Но сам код мебели не под санкциями. Мы знаем, какая мебель, как ее производить. Значит, надо и предложить. Через собственную товаропроводящую сеть, через наши торговые центры. Надо предложить покупателю нашу мебель. Что для покупателя? Ему важно покупать у той торговой сети или чтобы можно было купить качественный, относительно дешевый продукт? Наверное, второе. Покупатель от этого только выиграет.