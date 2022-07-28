«Нельзя спешить в данной ситуации». Директор «Гомельдрева» об освоении новых рынков

Новости Беларуси. Белорусские деревообработчики и производители мебели должны использовать все резервы для укрепления своих позиций на рынке в этот непростой период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая предприятие «Гомельдрев». Вице-премьер изучил ассортимент в фирменном магазине, а также особенности производства в цехах.

Вице-премьер отметил: потенциал у «Гомельдрева» огромный, но в полной мере не задействованный. По поручению Президента производители должны проработать все возможности по наращиванию поставок, в том числе и на азиатский рынок. Такие задачи были поставлены перед руководством предприятия.

Геннадий Коротченко, генеральный директор предприятия «Гомельдрев»:

Мы спокойно работаем над расширением. Над расширением и географии в Российской Федерации, потому что по основному нашему продукту – это МДФ, ЛМДФ, напольное покрытие, был уже серьезный рост намечен. И мы движемся, там остановок нет. Казахстан и новые рынки: азиатские и африканские страны – над этим идет работа. Нельзя спешить в данной ситуации, делать какие-то резкие движения и поддаваться на спекулятивные моменты. Это мы на сегодня не делаем. И работаем спокойно. Лучше чуть-чуть на складах поработать, поработать с клиентами, с теми, кто действительно на долгосрочной основе будет с нами работать.