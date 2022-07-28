География из 20 стран. Как «Гомельдрев» укрепляет позиции и противостоит санкциям?
Новости Беларуси. Белорусские деревообработчики и производители мебели должны использовать все резервы для укрепления своих позиций на рынке в этот непростой период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая предприятие «Гомельдрев». Вице-премьер изучил ассортимент в фирменном магазине, а также особенности производства в цехах.
Подробности расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.
«Гомельдрев» – одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий Беларуси. Производственная программа включает полный цикл – от лесозаготовки, деревообработки до готовых изделий. Санкционное давление, безусловно, сказалось на списке заказов. Ранее половина экспортной продукции поставлялась в ЕС и Украину.
Анна Корольчук, корреспондент:
В этот непростой период предприятию удалось сохранить прежние объемы производства. Темп прироста экспорта – 108 % к уровню прошлого года. В активной географии покупателей более 20 стран. Основной акцент на Россию, Азербайджан и Казахстан. Но самое главное – нарастить объемы поставок на внутренний рынок.
Ценовой сегмент мебели «Гомельдрев» выше среднего. Чтобы сделать продукцию доступной более широкому кругу покупателей, на предприятии начали разработку линейки эконом-класса, которую будут продвигать через интернет-магазины. Также планируется запуск экологически чистой детской мебели из фанеры. Расширят и линейку ламинированных напольных покрытий.
Алексей Матиишин, начальник сектора маркетинга предприятия «Гомельдрев»:
Мы выросли более чем на 70 % по поставке на внутренний рынок по данному продукту. Кроме того, остро стоит вопрос по глубокой переработке плитной продукции. Чтобы получить такой продукт, который не попадает под санкции. Если раньше мы отправляли плиты МДФ, фанеру в чистом виде, то теперь это ламели, фанерованные панели МДФ и детали мебели.
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