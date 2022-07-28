География из 20 стран. Как «Гомельдрев» укрепляет позиции и противостоит санкциям?

Новости Беларуси. Белорусские деревообработчики и производители мебели должны использовать все резервы для укрепления своих позиций на рынке в этот непростой период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая предприятие «Гомельдрев». Вице-премьер изучил ассортимент в фирменном магазине, а также особенности производства в цехах. Подробности расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

«Гомельдрев» – одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий Беларуси. Производственная программа включает полный цикл – от лесозаготовки, деревообработки до готовых изделий. Санкционное давление, безусловно, сказалось на списке заказов. Ранее половина экспортной продукции поставлялась в ЕС и Украину.

Анна Корольчук, корреспондент:

В этот непростой период предприятию удалось сохранить прежние объемы производства. Темп прироста экспорта – 108 % к уровню прошлого года. В активной географии покупателей более 20 стран. Основной акцент на Россию, Азербайджан и Казахстан. Но самое главное – нарастить объемы поставок на внутренний рынок.

Ценовой сегмент мебели «Гомельдрев» выше среднего. Чтобы сделать продукцию доступной более широкому кругу покупателей, на предприятии начали разработку линейки эконом-класса, которую будут продвигать через интернет-магазины. Также планируется запуск экологически чистой детской мебели из фанеры. Расширят и линейку ламинированных напольных покрытий.