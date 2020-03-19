«Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников». Полезный ресурс о качестве товаров и услуг создали в Беларуси

В Международный день клиента, который отмечается сегодня, самое время поговорить о качестве товаров и услуг. Теперь проследить за этим будет легче. В стране создали полезный онлайн-ресурс «Качество. Бел». Как ресурс работает? Какие разделы будет интереснее всего почитать? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» – Александр Скуратов. Существует специальный каталог, в котором находится список товаров и услуг, который предоставляется в нашей стране. Это верно? Александр Скуратов, директор Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»:

Вы совершенно правы. В основу нового ресурса «Качество. Бел» положен государственный каталог продукции, который содержит сведения о всей продукции, выпускаемая на территории Республики Беларусь, и о соответствующих услугах, которые оказывают белорусские предприятия.

Это будет интересно только специалистам, которые и так имели доступ, или это рассчитано на каждого жителя нашей страны? Александр Скуратов:

Непосредственно в своей деятельности каждый человек выступает в нескольких социальных ролях. Иногда ему на работе и по бизнесу нужно узнать информацию о выпускаемой продукции для того, чтобы выполнить соответствующие закупки. Как потребителю, ему полезно знать о качестве продукции и услугах, поэтому портал рассчитан на самый широкий круг и на самую широкую аудиторию. Назначение портала состоит в том, чтобы такие непростые понятия, как стандартизация, сертификация, управление качеством стали понятными не специалистам в этой области.

Расскажите подробнее о разделах ресурса. Какой, на Ваш взгляд, будет более популярным? Александр Скуратов:

Сайт устроен таким образом, что информация сгруппирована по тематическим разделам. Часть разделов посвящена качественной продукции. Там есть информация, которая содержится в официальных ресурсах, продукция, которая получила право на специальные маркировки: «Натуральный продукт», «Органический продукт», «Лучшие товары Республики Беларусь», можно узнать действительно о качестве продукции. Второй большой блок посвящен опасной продукции, которая выявлена в результате деятельности государственного надзора Госстандарта. Это очень интересные и востребованные ресурсы. Там содержатся сведения об опасной продукции, именно по тем параметрам, по которым продукция признана опасной, фотографии опасной продукции, и содержится соответствующий антирейтинг изготовителей.

Как составляются эти списки? Кто относит к хорошим и к не очень хорошим? Существует ли специальная вкладка, где можно почитать отзывы реальных покупателей? Александр Скуратов:

Что касается непосредственно источников информации, «Качество. Бел» сформирован только на основании официальных ресурсов – это реестры документов, сертификаты качества, это результаты деятельности государственного надзора, которые отражаются в соответствующих информационных базах. Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников. Здесь нет никакой субъективной информации, только объективные данные, подтвержденные лабораторными исследованиями и прочими документами. С отзывами мы не работали. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сформировать для пользователя оптимальную среду для работы с информацией: соответствующие фильтры, поиски, а обратную связь мы подключим на следующем этапе.