Новости по тегу #Александр Скуратов

В Госстандарте заявили: среди приоритетных задач ведомства – повышение компетенции специалистов в области стандартизации на предприятиях, а также взаимодействие с международными техническими комитетами.
В Беларуси данные принципы имеют особое значение – это наш стратегический приоритет.
Сферы разные: легкая, химическая и пищевая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, строительство и электроника. Всего в фонде действующих стандартов около 32 тысяч документов.
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