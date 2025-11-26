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Новости по тегу #Александр Скуратов

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов
26 ноября 2025 17:56

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов

Всемирный день качества отмечают в Беларуси
13 ноября 2025 06:44

Всемирный день качества отмечают в Беларуси

В Беларуси утверждено более 600 государственных стандартов в 2024-м
09 октября 2024 08:18

В Беларуси утверждено более 600 государственных стандартов в 2024-м

В Беларуси появится аэродинамическая камера для климатических испытаний техники
16 марта 2024 10:38

В Беларуси появится аэродинамическая камера для климатических испытаний техники

В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий
18 января 2024 18:30

В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий

Директор БелГИСС: появление знака качества в Беларуси – это уровень глобальной узнаваемости
01 января 2024 16:41

Директор БелГИСС: появление знака качества в Беларуси – это уровень глобальной узнаваемости

Чтобы всё было по ГОСТу! Стандартизации Беларуси – 30 лет
14 октября 2022 19:39

Чтобы всё было по ГОСТу! Стандартизации Беларуси – 30 лет

Высшая планка. Институт стандартизации и сертификации получил Премию Правительства за достижения в области качества
15 июня 2022 19:56

Высшая планка. Институт стандартизации и сертификации получил Премию Правительства за достижения в области качества

«Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников». Полезный ресурс о качестве товаров и услуг создали в Беларуси
19 марта 2020 10:03

«Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников». Полезный ресурс о качестве товаров и услуг создали в Беларуси

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт
30 сентября 2019 11:45

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт