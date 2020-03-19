«Они у меня иногда под шансон хорошо доятся». Фермер из Гомельской области завёл уникальных коров

В Микашевичах Федоровича знают, как «продавца воздуха». Но газовые баллоны поднаскучили бизнесмену и он решил разбавить их бидонами молока. Перебрался на малую родину родителей – агрогородок Ленин и завел 28 голов.

Сергей Павлович, фермер:

Чуб из 70-х. Папа у всех джерсей Яша, все они Яковлевичи здесь три пацана. Все детство, практически сколько себя помню, мы проводили с отцом. Он меня брал на ветеринарные семинары и проводили с ним все время на фермах.

Теперь про уникальных буренок счастливый хозяин рассказывает без остановки. Джерсейские красотки дают молока немного, зато жирностью в 9%. Раньше моряки брали этих коров в длительные плавания, чтобы всегда было свежее молоко.

Сергей Павлович:

Это чисто порода айрширская. Молоко считается приближенно к козьему, гипоаллергенное. За рубежом, в основном, делается детское питание.

Для своих любимых фермер заготовил сено, сделал добротный ковер из опилок, чтобы было сухо, тепло и чисто. И даже установил камеры видеонаблюдения. Сергей Павлович:

Они для того, чтобы мы видели, как бык пошалил, если отвязался ночью. Шутка! Мы наблюдаем за растелами. Они у меня иногда и под шансон хорошо доятся.

Подъем в семье Павловичей в 6 утра. Справиться с хозяйством помогает семья. Мама-ветеринар, старший сын-аграрий и жена-домохозяйка.

Излишки молочки Татьяна превращает в творожки, сыры и масло. Фирменное домашнее блюдо – адыгейский сыр. Рецепты подсказывает свекровь и берет из Интернета, а вот чудо-агрегат придумал муж. Эксперименты – его конек.

Сергей Павлович:

Вот сухая тряпочка – чистит банки. Досушивается банка промышленным феном в течение минуты, прогревается под струей 600 градусов. Надо сушить банки, потому что молоко портится, если сырая вода попадает.

Татьяна Павлович, домохозяйка:

Неудачи – сыр не получился, творог подкис, собаки съели, свинки счастливы, и хозяйка поправилась.

С позитивными хозяевами и коровы на высоте. За день удой может быть около 100 литров со средней жирностью в 6%. Местные довольны, особенно бабушки, которых Павловичи не оставляют без внимания и приезжают за 15 км. Сергей Павлович:

День сурка. Приезжаем к дому, всегда сидит кот, он встречает и ведет нас в дом. Потом уже провожает бабушка, она может и не пьет это молоко, она ждет нас.

Среди довольных и соседка Галина Александровна. С каждым глотком вспоминает детство. В банке готовые сливки, а из молока вкусная сметана на блинчики внукам. К слову, они часто заглядывают на ферму, как в зоопарк.

Галина Гулюта, местный житель:

Там у них есть коник Орлик. Мы все время заезжаем, то яблоко, то хлеб какой-то, то булочку детки дадут ему и общаются с этим коником.

В мечтах открыть эко-усадьбу и завезти павлинов. А пока в фермерское хозяйство нужно вкладывать и работать-работать-работать, чтобы установить доильный зал и все модернизировать. Сергей Федорович нашел свою отдушину и мечтает, чтобы на деревне появилось больше единомышленников.

Сергей Павлович:

Неважно, где ты живешь, важно, как ты живешь. Можно в городе жить и не видеть ни цирка, ни каких-нибудь других городских прелестей. Было бы еще пару человек таких, загрузили бы все и на молокозавод.