Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.