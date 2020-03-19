Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.
Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.
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