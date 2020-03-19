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Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

19 марта 2020 07:57
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.

Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси-1

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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