Президент Беларуси: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса

Новости Беларуси. Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. Это мнение высказал 19 марта Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред.

Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.