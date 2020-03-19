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Президент Беларуси: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса

19 марта 2020 08:56
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Новости Беларуси. Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. Это мнение высказал 19 марта Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в Беларуси, сообщает БЕЛТА.    

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред.   

Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.    

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко

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