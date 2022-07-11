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«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы

11 июля 2022 15:09
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Новости Беларуси. 100 баллов на ЦТ набрали 26 выпускников школ центрального региона. 11 из них – по белорусскому языку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-1

Так, учащаяся клецкой средней школы Полина Чекун целый год готовилась к сдаче тестирования. Штудировала учебники и книги. И результат оправдал ожидания.

Подробнее – наш корреспондент Юлия Минич.

Сотни заданий, дни и ночи подготовки к централизованному тестированию – и вот долгожданный результат – 100 баллов по белорусскому языку. Полина Чекун до сих пор не верит, но цифры говорят сами за себя. Готовилась девушка под руководством своего учителя белорусского языка и литературы Анны Матвеевны Бобко.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-4

Полина Чекун:
Я пришла на ЦТ спокойно, я была уверена в своих силах. Я была уверена, что я все знаю. Когда увидела баллы, была, конечно, в шоке, была очень рада. Рада, что все старания были не напрасны. Естественно, родители и Анна Матвеевна вместе со мной очень сильно порадовались. Они переживали за меня, когда я была на ЦТ, они прошли весь этот путь со мной. Впереди еще поступление, естественно, они тоже переживают, тоже меня очень поддерживают.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-7

Анна Матвеевна знает, как замотивировать на наивысший балл – три года подряд ее ученики получают 100 баллов. В этот раз – Полина Чекун. Сильную ученицу Анна Матвеевна заметила сразу. И взяла под свое крыло. Проходили тесты на уроках и факультативах. Большое внимание отдавали теории.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-10

Анна Бобко, учитель средней школы № 1:
Пра Паліну можна гаварыць бясконца. Па-першае, гэта працалюбівая дзяўчынка. Гэта вучаніца, якая не проста павярхоўна бярэ нейкія веды, а яна глыбока, яна дадумваецца да самых крупіц. І только тады, калі яна ўсе зразумела, вось тады яна адпускае настаўніка.

Покидать стены родной школы немного грустно, но впереди новый этап в жизни. Сейчас Полина Чекун определяется с вузом. Хочет связать свое будущее с изучением языков.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-13

Полина Чекун:
Начинается взрослая жизнь, где все достаточно интересное, насыщенное, поэтому я смотрю на вещи позитивно. Я, можно сказать, в предвкушении.

Юлии Минич, корреспондент:
А сейчас с одноклассниками поддерживаете связь, может быть, спрашиваешь, кто и куда планирует поступить, кто и как сдал ЦТ?

Полина Чекун:
Иногда перекидываемся парой слов. Бывает, что и встречаемся в городе. Но, в любом случае, приятно связь поддерживать.

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы-16

К слову, у Полины высокий результат ЦТ и по английскому языку – 94 балла. А значит, девушка еще на один шаг приблизилась к своей мечте.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Полина Чекун # Анна Бобко # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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