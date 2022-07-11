«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы

Новости Беларуси. 100 баллов на ЦТ набрали 26 выпускников школ центрального региона. 11 из них – по белорусскому языку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, учащаяся клецкой средней школы Полина Чекун целый год готовилась к сдаче тестирования. Штудировала учебники и книги. И результат оправдал ожидания. Подробнее – наш корреспондент Юлия Минич. Сотни заданий, дни и ночи подготовки к централизованному тестированию – и вот долгожданный результат – 100 баллов по белорусскому языку. Полина Чекун до сих пор не верит, но цифры говорят сами за себя. Готовилась девушка под руководством своего учителя белорусского языка и литературы Анны Матвеевны Бобко.

Полина Чекун:

Я пришла на ЦТ спокойно, я была уверена в своих силах. Я была уверена, что я все знаю. Когда увидела баллы, была, конечно, в шоке, была очень рада. Рада, что все старания были не напрасны. Естественно, родители и Анна Матвеевна вместе со мной очень сильно порадовались. Они переживали за меня, когда я была на ЦТ, они прошли весь этот путь со мной. Впереди еще поступление, естественно, они тоже переживают, тоже меня очень поддерживают.

Анна Матвеевна знает, как замотивировать на наивысший балл – три года подряд ее ученики получают 100 баллов. В этот раз – Полина Чекун. Сильную ученицу Анна Матвеевна заметила сразу. И взяла под свое крыло. Проходили тесты на уроках и факультативах. Большое внимание отдавали теории.

Анна Бобко, учитель средней школы № 1:

Пра Паліну можна гаварыць бясконца. Па-першае, гэта працалюбівая дзяўчынка. Гэта вучаніца, якая не проста павярхоўна бярэ нейкія веды, а яна глыбока, яна дадумваецца да самых крупіц. І только тады, калі яна ўсе зразумела, вось тады яна адпускае настаўніка. Покидать стены родной школы немного грустно, но впереди новый этап в жизни. Сейчас Полина Чекун определяется с вузом. Хочет связать свое будущее с изучением языков.

Полина Чекун:

Начинается взрослая жизнь, где все достаточно интересное, насыщенное, поэтому я смотрю на вещи позитивно. Я, можно сказать, в предвкушении. Юлии Минич, корреспондент:

А сейчас с одноклассниками поддерживаете связь, может быть, спрашиваешь, кто и куда планирует поступить, кто и как сдал ЦТ? Полина Чекун:

Иногда перекидываемся парой слов. Бывает, что и встречаемся в городе. Но, в любом случае, приятно связь поддерживать.